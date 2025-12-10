Lionel Scaloni sigue de cerca a Jordania y Argelia en la Copa Árabe + Seguir en









Ambos rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 están disputando la Copa Árabe de la FIFA.

Jordania y Argelia llaman la atención de Scaloni en la Copa Árabe

Ambos rivales de la Selección argentina en el Mundial 2026 están disputando la Copa Árabe de la FIFA. Jordania logró el pase a los cuartos de final de la Copa Árabe de la FIFA con puntaje ideal en el Grupo C después de vencer a Egipto por 3 a 0.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Primero venció por 2 a 0 a Emiratos Árabes, luego superó por 3 a 1 a Kuwait y cerró la fase con un contundente 3 a 0 ante Egipto en el estadio Al Bayt, con goles de Mohammad Abu Hashish, Mohammad Abu Zraiq (Shararh) y Ali Olwan, de penal.

Embed "Jordania"



Porque le rompió bien el ojete por 3-0 a Egipto y se clasificó como primera en la fase de grupos de la Copa Árabe. Se enteraron que van a jugar contra Argentina en el Mundial y ahora no paran de ganar los jordanos hijos de re mil putas.

pic.twitter.com/jXsK8LNShB — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) December 9, 2025 Bajo la conducción de Jamal Sellami, Jordania mostró solidez colectiva y aprovechamiento de errores rivales, dejando una imagen convincente de cara a su estreno mundialista.

Asíi serán los cuartos de final de la Copa Árabe: image Por su parte, Argelia ratificó su condición de defensora del título al golear por 5 a 1 a Baréin en una actuación arrolladora. La gran figura fue Redouane Berkane, autor de cuatro goles, mientras que Yassine Benzia completó la cuenta.

El cuerpo técnico de la Selección Argentina, encabezado por Lionel Scaloni, siguió de cerca las actuaciones de Jordania y Argelia, dos de sus futuros rivales en el Grupo J del Mundial 2026, junto a Austria, tras el sorteo realizado por la FIFA.

Con estos antecedentes inmediatos, el cuerpo técnico argentino ya inició el estudio específico de dos adversarios que llegan en alza al Mundial 2026, con Jordania mostrando evolución sostenida y Argelia confirmando su poder ofensivo en la competencia regional.