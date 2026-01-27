Champions League: se definen los últimos clasificados a octavos de final y a los playoffs + Seguir en









Se viene una súper jornada en el torneo de clubes más importante de Europa. Conocé quienes son los equipos que pueden clasificar directo a octavos y quienes irán a los 16avos.

Champions League: se definen los últimos clasificados a octavos de final y a los playoffs

Los clasificados a los octavos de final y a los playoffs de la UEFA Champions League, el torneo de clubes más importante de Europa, se definirán este miércoles, en la que será una súper jornada donde se jugarán 18 partidos en simultáneo.

Todos los encuentros, correspondientes a la octava y última fecha de la fase regular, están programados para las 17 (hora de Argentina) y se podrán ver a través de diversos canales de ESPN, FOX Sports y en Disney+.

Luego de siete fechas disputadas, los únicos dos equipos que ya tienen su lugar entre los ocho mejores asegurados y por ende el boleto para los octavos de final son el Arsenal de Inglaterra y el Bayern Múnich de Alemania, con 21 y 18 puntos respectivamente.

Un poco más abajo, con muy buenas chances de avanzar directamente a octavos de final, aparecen el Real Madrid de España (15), el Liverpool (15) y el Tottenham (14), estos dos últimos de Inglaterra.

A partir de allí comienza lo que será una verdadera batalla para finalizar entre los ocho mejores, ya que entre el sexto y el decimotercer lugar están Paris Saint-Germain, Newcastle, Chelsea, Barcelona, Sporting Lisboa, Manchester City, Atlético Madrid y Atalanta, todos con 13 puntos.

Los otros equipos con chances de avanzar directo a octavos de final son Inter, Juventus, Borussia Dortmund, Galatasaray y Qarabag. Finalmente, los que están entre el 19° y el 24° y que avanzarían a los playoffs Olympique Marsella, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV Eindhoven, Athletic Bilbao y Olympiacos. De todas maneras, no se pueden confiar porque hay otros ocho equipos con chances de desplazarlos. El cronograma de la fecha 8 de la Champions League (Todos los partidos son a las 17): Ajax - Olympiacos

Arsenal - Kairat Almaty

Mónaco - Juventus

Athletic Bilbao - Sporting Lisboa

Atlético de Madrid - Bodo Glimt

Bayer Leverkusen - Villarreal

Borussia Dortmund - Inter de Milán

Brujas - Olympique Marsella

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Barcelona - Copenhague

Liverpool - Qarabag

Manchester City - Galatasaray

Pafos FC - Slavia Praga

PSG - Newcastle

PSV Eindhoven - Bayern Múnich

St. Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Napoli - Chelsea