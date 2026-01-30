Netflix presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de "En el barro" + Seguir en









La nueva entrega de la serie creada por Sebastián Ortega retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino, con un elenco encabezado por Ana Garibaldi y Eugenia "China" Suárez.

La serie llega a Netflix el 13 de febrero.

Netflix presentó el tráiler oficial de la segunda temporada de En el barro, la serie original creada por Sebastián Ortega, que estrenará globalmente el próximo 13 de febrero.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Producida por Netflix y Underground, una división de Telemundo Studios, la nueva entrega retoma la historia en La Quebrada y marca el inicio de una nueva etapa dentro del universo carcelario femenino. Gladys, “la Borges” (Ana Garibaldi), regresa al penal y deberá enfrentarse a un territorio dominado por nuevas bandas, forjando alianzas inesperadas para sobrevivir y proteger a los suyos.

La primera temporada de En el barro se mantuvo durante cuatro semanas en el Top 10 global de series de habla no inglesa, ocupando el puesto #1 a nivel mundial durante sus dos primeras semanas. Tras su estreno en agosto de 2025, alcanzó 5.6 millones de visualizaciones en su primera semana y permaneció seis semanas en el Top 10 de Argentina, consolidándose como uno de los títulos argentinos más destacados del año en el servicio.

De qué trata la segunda temporada de En el barro Gladys, “la Borges”, (Garibaldi) vuelve a la cárcel. Pero La Quebrada de este tiempo ya no es la misma: con nuevas bandas que se imponen a las demás “tribus” mediante la violencia, y otras novedosas formas de delincuencia organizada, deberá confrontar con el nuevo ecosistema penal liderado por la temible Gringa Casares (Verónica Llinás), quien maneja a las otras reclusas a su antojo. Junto a una inesperada aliada -Nicole (Eugenia “China” Suárez)- y la ayuda de las “embarradas” y de la Zurda (Lorena Vega), Gladys arriesgará todo para proteger a los suyos.

En el barro_ Temporada 2 _ Tráiler oficial _ Netflix Protagonizada por Ana Garibaldi y Eugenia Suárez, con Lorena Vega, Julieta Ortega, Carolina Ramírez, Érika de Sautu Riestra, Camila Peralta e Inés Estévez. Completan el elenco Alejandra “Locomotora” Oliveras, Silvina Sabater, Lola Berthet, Carolina Kopelioff y Payuca.

Además, la nueva temporada contará con participaciones especiales de Victorio D’Alessandro, Osmar Núñez, L-Gante, Pablo Rago y Juan Minujín, la actuación especial de Verónica Llinás y la participación de Gerardo Romano como actor invitado. La segunda temporada de En el barro llega a Netflix el 13 de febrero.