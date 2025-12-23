La NASA descubrió un planeta con forma de limón y del tamaño de Júpiter + Seguir en









El astro fue hallado por el telescopio espacial James Webb de la NASA.

PSR J2322-2650b fue descubierto en 2011 por el radiotelescopio Parkes de Australia y, se encuentra a más de 2000 años luz de la Tierra.

El telescopio espacial James Webb de la NASA descubrió un exoplaneta con una forma similar a la de un limón, lo que llamó la atención de los especialistas. El estudio fue publicado en The Astrophysical Journal Letters.

Este objeto con la masa de Júpiter fue denominado PSR J2322-2650b. Su detección fue "una sorpresa absoluta", expresó Peter Gao, coautor y científico del Laboratorio Carnegie de la Tierra y los Planetas, en un comunicado de la NASA.

“Es el planeta más elástico cuya elongación hemos confirmado”, dijo Michael Zhang, científico especializado en exoplanetas de la Universidad de Chicago y autor principal de un artículo en el que se describe el planeta.

El exoplaneta con forma de limón: de qué se trata PSR J2322-2650b fue descubierto en 2011 por el radiotelescopio Parkes de Australia. Se encuentra a más de 2000 años luz de la Tierra y tiene una masa similar a la de Júpiter que podría albergar diamantes en su núcleo. Además, presenta una atmósfera exótica dominada por helio y carbono, una combinación nunca observada hasta ahora.

"El planeta orbita una estrella completamente extraña: tiene la masa del Sol, pero el tamaño de una ciudad. Se trata de un nuevo tipo de atmósfera planetaria que nadie había visto antes", confirmó Zhang, en un comunicado de la Universidad de Chicago.

El telescopio James también revelaron algo extraño: el planeta carece de hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, elementos comunes en otros planetas, incluidos los gigantes gaseosos. En su lugar, está formado principalmente por helio y carbono molecular. “Un mundo dominado por el helio y el carbono es algo que nunca habíamos visto antes”, ratificó Gao. Las inusuales propiedades de PSR J2322-2650b podrían significar que no se trata de un planeta, sino del remanente de una estrella que orbitó el pulsar y que ha sido devorada lentamente, lo que podrían ser los últimos momentos del fenómeno. “Habría perdido el 99,9 por ciento de su masa, y nosotros lo hemos detectado justo al final”, dijo Gao.