Banksy reapareció en Londres con dos murales sobre la desigualdad y la crisis de vivienda

Las obras muestran a dos niños recostados sobre la acera, abrigados con ropa invernal y mirando hacia el cielo, mientras señalan con el dedo.

La nueva obra de Banksy en Londres.

El artista urbano Banksy irrumpió nuevamente en el espacio público londinense en los días previos a la Navidad con la aparición de dos murales idénticos que volvieron a poner en primer plano el debate sobre la desigualdad social y la crisis de vivienda en la capital británica.

Las obras muestran a dos niños recostados sobre la acera, abrigados con ropa invernal y mirando hacia el cielo, mientras señalan con el dedo. Las imágenes aparecieron de manera casi simultánea en dos puntos distantes unos 5 kilómetros entre sí: al pie del edificio Centre Point, cerca de la estación de metro Tottenham Court Road, en pleno centro de Londres, y sobre una fila de garajes en Queen’s Mews, en el barrio de Bayswater, al oeste de la ciudad.

La confirmación llegó a través de la cuenta oficial de Instagram del artista anónimo, seguida por más de 13,7 millones de usuarios. La publicación superó los 900.000 “me gusta” en menos de 24 horas, en una reacción inmediata que volvió a evidenciar el alcance global de su obra.

Embed - Banksy on Instagram View this post on Instagram Los niños mirando al cielo En el contexto navideño, algunos transeúntes interpretan la imagen como una alusión a la ilusión infantil asociada a Papá Noel. Otros observadores, en cambio, ven una referencia más cruda a la infancia desprotegida y a la exclusión social. El artista Daniel Lloyd-Morgan señaló a la BBC que muchas personas pasan frente al mural sin detenerse a reflexionar sobre su significado, un gesto que, según dijo, replica la indiferencia cotidiana hacia quienes duermen en la calle.

La historia detrás de la locación de la nueva obra de Banksy Según el sitio especializado Artnews, la elección de Centre Point como una de las ubicaciones no es casual. El edificio, una torre de 34 plantas construida en 1966 como oficinas para el magnate inmobiliario Harry Hyams, permaneció vacío durante largos períodos, incluso en momentos críticos para el acceso a la vivienda en Londres. Esa paradoja lo convirtió durante años en un símbolo de la problemática habitacional; de hecho, un albergue cercano para personas sin hogar adoptó el nombre Centrepoint en alusión irónica a la torre. Tras varios cambios de propietario, el inmueble fue transformado en 2015 en apartamentos de lujo, aunque los altos precios y la baja demanda limitaron su ocupación.

