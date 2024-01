Se supo que Messi ganó el The Best por un insólito error del DT de Portugal

Messi ganó el premio The Best por tercera vez en 2023.

Lionel Messi , a sus 36 años, ganó otra vez el premio The Best de la FIFA , que lo consagró como el mejor futbolista del mundo gracias a los votos de entrenadores, jugadores, periodistas y fanáticos.

Lo increíble es que uno de los votantes confesó públicamente que se arrepintió de votar a Messi, y que lo hizo por un insólito error propio. Roberto Martínez, DT de Portugal, es el "culpable" de que el noruego Erling Haaland no ganase el premio The Best y dio una curiosa justificación al respecto.