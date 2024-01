Dura crítica de Cristiano Ronaldo a los premios The Best y al Balón de Oro: "Están perdiendo credibilidad"

El delantero portugués Cristiano Ronaldo criticó duramente a los premios The Best y al Balón de Oro luego de los triunfos del astro argentino Lionel Messi, al afirmar que ambos galardones "están perdiendo credibilidad".

No obstante, remarcó: "No quiero decir que Messi no lo mereciera o (Erling) Haaland o incluso (Kylian) Mbappé. Simplemente, ya no creo en estos premios".