El exjugador Oscar Ahumada se sumó a La Libertad Avanza en Zárate

El exRiver, recordado por su frase sobre el “silencio atroz” en el Monumental, se incorporó al armado político de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires. Retirado del fútbol desde 2013, hoy se dedica al rubro de la construcción en la zona norte bonaerense.

Oscar Ahumada oficializó su incorporación a La Libertad Avanza en Zárate, distrito bonaerense donde reside y desarrolla su empresa constructora tras su retiro del fútbol profesional.

Oscar Ahumada, exfutbolista de River e hincha del Millonario que habló alguna vez de "un silencio atroz" en el Monumental, se sumó este jueves al armado político de La Libertad Avanza (LLA). Ahumada se incorporó al partido de Javier Milei en la localidad de Zárate, uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires que gobierna el PRO.

Ahumada se encuentra retirado del futbol desde 2013, cuando se despidió de All Boys. Contrario a la vida que eligen muchos exfutbolistas, de convertirse en directores técnicos, ayudantes de campo, o alguna función relacionada al deporte de alto rendimiento, Ahumada decidió refugiarse en su campo, a minutos del centro de Zárate. Desde allí, creó su empresa constructora "Grupo de la Ribera", que se dedica a la edificación de casas en su localidad, Campana o Pilar.

A pesar de dedicarse al sector probablemente más golpeado desde que Milei asumió en 2023, el ex San Lorenzo llega a LLA. Desde adentro del partido “Una gran persona, con una importante trayectoria en el mundo futbolístico y un reconocido empresario de la construcción de nuestro distrito, hoy decide incorporarse a este equipo”.

Sus publicaciones políticas en redes En su cuenta personal, Ahumada suele mostrar respaldo a las medidas impulsadas por el presidente Javier Milei y, en paralelo, críticas directas al kirchnerismo. En ese marco, compartió distintos posteos críticos hacia la gestión de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, además de referencias al sindicalista Roberto Baradel, a la agrupación La Cámpora y al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

En la misma línea, también replicó algunos videos con un contenido con tono discriminatorio. Allí equipara a votantes de Unión por la Patria con monos, mientras que en otra animación un gorila termina transformándose en Pablo Moyano, uno de los dirigentes del sindicato de Camioneros.

image Su histórica frase cuando jugaba en River “Cuando San Lorenzo nos hizo el 2 a 2, el estadio se enmudeció…se sintió ese silencio atroz, porque fue un silencio muy grande”, había expresado Ahumada. Esa declaración lo eyectó de River. Luego, jugó en Alemania y Rusia hasta recalar en All Boys. Hincha del club de Núñez, el más convocante de la Argentina, Ahumada sufrió el destierro. Nunca volvió a pisar el Monumental. “La pasé mal, horrible, no esperaba para nada eso, por eso lo pongo en un lugar de hipocresía”, recordó. Al recapitular aquel episodio, dijo que tampoco le gustó la actitud de la dirigencia ni “el manejo de las barras bravas”. “Jugué en el que, para mí, es el club más grande del país, fui capitán y me citaron a la selección”, señaló. Sin embargo, remarcó que “la vida empezaba después del fútbol”.