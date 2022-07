Sebastián Battaglia dejó de ser el director técnico de Boca

"Battaglia, tras su paso por la Reserva, asumió como técnico de la Primera y sumó dos títulos, como la Copa Argentina y la Copa de la Liga, por lo que todo el club le guardará un eterno agradecimiento por su trabajo. Sebastián, Boca siempre será tu casa. Muchos éxitos en tu carrera", expresaron en el comunicado.

El entrenador de 41 años dirigió a Boca en 57 partidos con 29 victorias, 17 empates y 11 derrotas desde el inicio de su ciclo a mediados de 2021 en reemplazo de Miguel Russo.

battaglia.jpg Soy Boca

Durante su última conferencia de prensa, luego de la eliminación en octavos de final, el técnico cuestionó a la dirigencia "xeneize" por la falta de refuerzos en el mercado de pases. "He tenido la posibilidad de pedir jugadores para lugares de la cancha que teníamos que mejorar en cuanto a recambio, pero no fue así y uno trata de hacer lo mejor con el plantel que tiene", manifestó.

Además, arremetió contra quienes debían resolver la incorporación de refuerzos al señalar que "hay situaciones que uno plantea y deberían resolverse en el tiempo adecuado", cosa que no ocurrió, "y no solo eso, sino que se fueron jugadores que eran importantes, pero son situaciones que no manejo yo".

Este miércoles, Battaglia habló nuevamente con la prensa y aclaró que se sintió "orgulloso" de sus jugadores y que no los "expuso" al hablar de la falta de refuerzos.

"No expuse a mis jugadores y estoy orgulloso, lo dije anoche. Quedo como un mal educado si no respondo y como un periodista me preguntó (en la rueda de prensa) sobre este tema de los refuerzos, yo lo respondí", dijo el exDT de Boca esta tarde antes de ingresar a la práctica en el predio de Ezeiza.

El equipo quedó eliminado el martes en los penales ante Corinthians en los octavos de la Libertadores, mientras que el equipo se ubica en el undécimo puesto de la tabla de posiciones de la liga argentina.

Noticia en desarrollo.-