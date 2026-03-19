Sebastián Verón protagonizó una publicidad de Netflix con polémico guiño: "El único que se le planta a la mafia"

El presidente de Estudiantes protagonizó un spot que lo asemeja con la nueva película de Peaky Blinders y deja un mensaje indirecto para el fútbol argentino.

Verón protagonizó una publicidad de Netflix con polémico guiño: "El único que se le planta a la mafia"

El presidente de Estudiantes de La Plata , Juan Sebastián Verón , participó de una publicidad para Netflix en la que se lo comparó con Thomas Shelby, el protagonista de la nueva película de la empresa de entretenimiento “Peaky Blinders: El hombre inmortal”.

En el spot se bromea con que “es el único que se le planta a la mafia” , que su hijo mayor “está siguiendo sus pasos” e incluso se lo trata de inglés, para luego aclarar que se estaba opinando sobre el personaje mencionado.

Siendo una de las series más exitosas de la plataforma, los mafiosos británicos que conforman la banda Peaky Blinders volverán a Netflix cuatro años después de la emisión de su sexta y última temporada, con una película que será estrenada el 6 de marzo, protagonizada por el actor Cillian Murphy .

“Se le planta a la mafia” es la picante frase con la que Netflix decidió hacer una comparación, con tono humorístico, entre el personaje Thomas Shelby y el máximo mandatario de Estudiantes.

En la publicidad, Juan Sebastián Verón aparece caminando en un restaurante, vestido con un traje, chaleco y boina, como se ha mostrado en alguna ocasión, y pasa delante de un grupo de gente, que comenta sobre él.

“Mirá que facha, voy a empezar a usar boina”, “estuvo exiliado seis meses y hoy es el único que se le planta a la mafia” son frases que hacen sonreír al exfutbolista, hasta que otro participante del video menciona que “es puro humo este inglés”.

Ante la reacción negativa del presidente del “Pincha”, el mismo personaje que lo había tratado de inglés aclara que estaban hablando sobre Tommy Shelby y los Peaky Blinders, ante lo cual Verón se suma a la charla y cierra el spot diciendo que “el que dice que Tommy Shelby es un mito es un estúpido”, para dar lugar a algunas imágenes del tráiler del largometraje.

Así, la empresa de entretenimiento encontró una original forma de promocionar su nueva película, que se hizo viral en las redes sociales y generó los comentarios de la gente, aventurando si la participación del exjugador de la Selección argentina tiene relación con su actual conflicto con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Además, como si el video no fuera suficientemente sugestivo, la publicación de X de @CheNetflix, la cuenta oficial de Netflix en el país, agrega la frase “esta peli se merece un pasillo”, haciendo alusión al homenaje que Estudiantes se negó a hacer en honor a Rosario Central en los octavos de final del Torneo Clausura 2025, luego de la polémica consagración del equipo rosarino como “Campeón de Liga”, y que terminó con Verón sancionado por AFA.