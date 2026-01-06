Sebastián Villa rompió el silencio y manifestó su ganas de jugar en River: "Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo"

El polémico futbolista colombiano expresó públicamente su deseo de jugar en el club de Núñez y aseguró que viajaría de inmediato si lo llama el técnico. ¿Se dará?

Una de las novelas del mercado de pases es la posible llegada de Sebastián Villa a River . Desde el entorno del exjugador de Boca hicieron crecer los rumores y el morbo se activó inmediatamente.

Sin embargo, la negociación entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza por su pase quedó prácticamente descartada. Cuando la puerta parecía cerrada, el propio futbolista agitó la escena con declaraciones explosivas.

"Si me llama Gallardo, mañana mismo viajo" , lanzó en una entrevista, dejando en claro su deseo de vestir la camiseta de River.

Desde Núñez desmienten un interés en Villa, no por haber jugado en Boca, sino por haber sido condenado por violencia de género . La dirigencia de River no quiere cargar con ese costo político, menos aún cuando le monto que pide Independiente Rivadavia asciende a 12 millones de dólares . Es decir, una diferencia considerada insalvable.

Villa admitió que su etapa en Boca es pasado y que su relación con Juan Román Riquelme no terminó de la mejor manera, pero remarcó que hoy su prioridad es seguir creciendo futbolística y familiarmente. Además, el principal objetivo del colombiano es estar en un club grande para competir con chances de ir al Mundial dentro de seis meses.

El colombiano también habló en su entrevista con PicadoTV, de su motivación deportiva y de la posibilidad de reencontrarse con Juan Fernando Quintero. “Sería un honor jugar a su lado. Juanfer conoce mi mentalidad y sabe que me gustan los retos”, dijo al tiempo que se mostró confiado en aprovechar una eventual oportunidad en Núñez para relanzar su carrera y volver a la selección de Colombia.

Pese a esas señales públicas, en River la postura es firme y la conducción encabezada por Stefano Di Carlo mantiene una línea de mercado clara, con presupuestos acotados y contratos atados a productividad, y no está dispuesta a salir de esos márgenes, incluso cuando se trata de jugadores que gustan al cuerpo técnico de Marcelo Gallardo.

A menos que haya un cambio radical en las pretensiones de Independiente Rivadavia o una presión decisiva del propio futbolista, Sebastián Villa no jugará en River.