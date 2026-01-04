River suma preocupaciones: se lesionaron dos referentes en la pretemporada + Seguir en









Marcelo Gallardo sufrió los primeros contratiempos físicos en la pretemporada: Franco Armani y Marcos Acuña trabajan diferenciados y están en duda para los amistosos, mientras el club acelera la llegada de Matías Viña.

Marcelo Gallardo y un dolor de cabeza en la pretemporada.

En los primeros días de trabajo en San Martín de los Andes, River comenzó la etapa más intensa de la pretemporada con señales de alerta: dos titulares quedaron al margen por molestias físicas y obligaron a Marcelo Gallardo a reordenar la planificación inicial.

El caso más delicado es el de Franco Armani, quien arrastra una lesión muscular en el gemelo derecho. Aunque el club no difundió un parte médico oficial, puertas adentro se maneja el diagnóstico de un desgarro, con un tiempo estimado de tres semanas de recuperación. De confirmarse esos plazos, el arquero se perderá los dos amistosos de verano: el del domingo ante Millonarios y el del sábado 17 frente a Peñarol, ambos en Maldonado, Uruguay.

Ante su ausencia, el arco quedará a cargo de Jeremías Ledesma, siempre que continúe en el plantel. En el cuerpo técnico consideran que Armani podría llegar muy justo al debut en el Torneo Apertura 2026, previsto para el fin de semana del 24 de enero ante Barracas Central, aunque la evolución será evaluada con cautela.

Por su parte, Marcos Acuña padece un traumatismo en un dedo del pie izquierdo y realiza tareas diferenciadas. El lateral será seguido día a día y la idea es no arriesgarlo en el primer amistoso si persisten las molestias, con la expectativa de que pueda sumar minutos recién en el segundo compromiso.

En paralelo a las bajas, Gallardo aguarda refuerzos. La dirigencia avanza para cerrar la llegada de Matías Viña, quien viajará en las próximas horas a la Argentina para realizar la revisión médica y firmar un contrato por un año. La intención es que el uruguayo se incorpore a la pretemporada en el Sur el lunes, sin margen para demoras.

