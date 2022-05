Marcos Senesi descartó Italia y anunció que jugará en la selección argentina

Al hablar acerca de la citación que recibió de los dos elencos, señaló: "Cada vez que pensaba qué hacer, lo primero que se me venía a la cabeza era Argentina, por lo que no tuve tanta duda. En todo momento fue más el sentimiento de querer jugar para mí país".

Senesi, que nació en Concordia, Entre Ríos, cuenta con la ciudadanía italiana y el entrenador de la "Azurra", Roberto Mancini, lo contactó para sumarlo a las filas del campeón de Europa.

"Me contó del proyecto que tiene, que quiere armar una nueva Selección y quería que forme parte de eso. Va a hacer una renovación importante y pretendía que forme parte de esa reestructuración", indicó el futbolista surgido en San Lorenzo en diálogo con Olé TV.

Además, destacó: "Es que es algo muy lindo que dos selecciones me quieran porque significa que mi trabajo lo estoy haciendo bien".

"Para mí es un privilegio que me busquen dos selecciones que vienen haciendo las cosas bien. Que Italia no vaya al Mundial es una pena para el fútbol porque es el último campeón de Europa y Argentina está andando bien y es el último campeón de América", remarcó.

Senesi ya vistió la camiseta de la selección nacional en la Sub 20 y la Sub 23, incluso disputó en 2017 el Mundial Sub 20 de Corea del Sur en el que quedaron eliminados en primera ronda.

El defensor analizó el presente del elenco que conduce Scaloni: "Después del Mundial 2018, Argentina empezó a hacer una especie de reestructuración, a poner un mix de jugadores de una nueva generación que están andando bien y los frutos están a la vista", comentó.

En relación a Scaloni, manifestó: "El técnico hizo los cambios correctos o convenientes que fue sintiendo y ahí están los resultados: las piezas se fueron acomodando, encontró el equipo y la forma de jugar, y le está yendo bien".

Sobre la posibilidad de ir al Mundial de Qatar 2022, el defensor que se desempeña en la Eredivisie de Holanda fue tajante: "La ventana está abierta y yo voy a escalar hasta tratar de meterme por esa ventana. Si no llego, no llego, pero lo voy a dar todo para poder tener esa chance de poder estar".

"De mi parte, siempre voy a tratar de dar lo mejor de mí, tanto dentro de la cancha como afuera, intentando entrar lo más rápido posible en el grupo, pero después, en definitiva, el que tendrá que tomar la decisión, por sí o por no, es el entrenador", expresó.

Senesi será el único argentino en una final europea en esta temporada ya que disputará la Conference League -tercer torneo de importancia en Europa- en el que deberá medirse el próximo miércoles -desde las 16:45 de Argentina- frente a la Roma de Italia.