La carta de Joaquín Panichelli tras la lesión que lo dejó afuera del Mundial: "Esto no se lo merece nadie" + Seguir en









El delantero de la Selección argentina publicó un mensaje en redes sociales después de confirmarse la rotura de ligamentos cruzados de la rodilla derecha. También recibió mensajes de apoyo de la AFA, sus compañeros y su familia.

Joaquín Panichelli publicó un fuerte mensaje en redes sociales tras sufrir la lesión que lo dejó afuera del Mundial 2026.

Después de confirmarse la grave lesión que lo marginará del Mundial 2026, Joaquín Panichelli compartió una sentida carta en sus redes sociales para expresar el dolor que atraviesa en uno de los momentos más duros de su carrera. El delantero, que sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante una práctica con la Selección argentina en Ezeiza, dejó un mensaje cargado de bronca, tristeza y también de determinación.

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“A veces no entiendo bien cómo funciona esto de la meritocracia o las injusticias, se suele correr la línea bastante seguido según la conveniencia de la situación. Pero estoy seguro de que si hablamos de merecimientos, esto no se lo merece nadie”, escribió el atacante en el inicio de su publicación, luego de conocerse el diagnóstico que lo obligará a afrontar una recuperación de entre seis y ocho meses.

Panichelli, una de las apuestas ofensivas que Lionel Scaloni seguía de cerca en esta etapa previa a la lista final, atravesaba un gran presente en el Racing de Estrasburgo y había sido convocado por su rendimiento. La lesión, sufrida en la antesala del amistoso frente a Mauritania, le puso freno de manera abrupta a uno de los mejores momentos de su carrera.

El mensaje completo de Panichelli tras quedar afuera del Mundial En el texto que publicó, el delantero definió la situación como un golpe muy difícil de asimilar. “Hoy me toca vivir uno de los momentos más duros de mi vida, con muchos objetivos a la vuelta de la esquina”, señaló. De todos modos, también dejó en claro que intentará atravesar este nuevo obstáculo con la misma fortaleza con la que enfrentó otros desafíos a lo largo de su carrera.

El atacante recordó, además, que no es la primera vez que le toca convivir con una lesión de este tipo. En 2023, cuando jugaba en Deportivo Alavés, ya había pasado por una situación similar. Por eso, en el cierre del mensaje eligió enfocarse en lo que viene: “La vida me debe sueños por cumplir. Y no me los va a regalar, me los voy a trabajar. Como siempre hice. A vivir que son 2 días. Gracias por todas las muestras de cariño”.

La publicación generó una rápida repercusión entre compañeros, allegados y cuentas vinculadas al mundo del fútbol. Desde la Selección argentina le enviaron un mensaje de apoyo, mientras que su padre, Germán Panichelli, también lo respaldó públicamente con una frase breve pero contundente: “Siempre con vos Joaco querido. Y en las malas mucho más. Te verán volver”. panichelli