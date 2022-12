Una selección de corazones ardientes

Esa locura celeste y blanca que salta y grita en un ángulo del Lusail Stadium no es sólo un equipo de fútbol. Es un grupo de tipos que nunca dejan que el desánimo se los lleve puestos, que jamás permiten que todo el esfuerzo se vaya por la alcantarilla por uno o dos tropiezos, que no se deja arrastrar por reyertas futboleras que son de potrero, aunque estemos jugando un Mundial. Y este es uno de los puntos más fuertes de la Selección Argentina que acaba de meterse entre los cuatro mejores equipos de Qatar 2022. Tiene una cabeza y, sobre todo, un corazón capaces de superar cualquier obstáculo. La mente y el corazón representan un papel determinante en este juego y da la impresión que cada vez más. Pero siempre fue asi, aún en tiempos en los que periodistas, jugadores y entrenadores se burlaban de la sola idea de que un psicólogo ocupara un sitio en un cuerpo médico. “El mejor psicólogo es el técnico”, decían. O “juegan al fútbol, ¿qué problema van a tener?”, como si un psicólogo fuera un médico “ de la cabeza” al que uno acude sólo cuando tiene un problema puntual y no como apoyo para soportar presiones o, simplemente, entender un poco mejor las cosas.