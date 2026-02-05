Cristiano Ronaldo cumple 41 años en medio de polémicas y cerca de los 1.000 goles + Seguir en









El astro portugués cumple años este jueves, en medio de la negativa a jugar en su club, con el objetivo de llegar a los mil goles entre ceja y ceja y a pocos meses de disputar su sexto Mundial.

Cristiano Ronaldo está de fiesta. Este jueves 5 de febrero cumple 41 años, rodeado de polémicas con su club y cerca de alcanzar la cifra de 1000 goles oficiales que tanto añora.

Hoy CR7 está soplando la velita en medio de la guerra que le declaró al PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita), el financista principal de la Liga Pro Saudí. El portugués acusa al PIF de beneficiar directamente a los clubes que luchan por el título contra el Al Nassr, su equipo, y por ello se negó a jugar el último partido.

De continuar en esta postura, Cristiano se estaría autoboicoteando con su objetivo de llegar a los 1000 goles.

De momento, el goleador histórico nada menos del Real Madrid suma 961 en 1308 partidos oficiales y, si bien es el máximo exponente en cómo llegar y estar tan entero en lo físico a las cuatro décadas, la realidad es que mucho más terreno por delante no tiene en su carrera profesional.

Con lo cual, CR7 está a contrarreloj para alcanzar una cifra inédita. La polémica está centrada por los más de 1200 goles que convirtió Pelé en el fútbol brasileño, pero que se discuten registros oficiales.

¿Cristiano Ronaldo se irá de Arabia a mitad de año? Este cortocircuito con el PIF y a su vez con Al Nassr despuntó los rumores de mercado. En concreto, varios medios de Europa exponen que Cristiano Ronaldo analiza pagar la cláusula de 50 millones de euros para retornar al "Viejo Continente". De hecho, en el Reino Unido mencionan la chance de una tercera etapa en el Manchester United. No obstante, de momento, solo son rumores. Por su parte, en Argentina fue principal tendencia en las redes sociales el hashtag #CR7aRiver, marcando el ferviente deseo de los hinchas de River por contar con la súper estrella portuguesa justo cuando más necesitan un goleador. Por el momento, no se conocen avances por parte de la dirigencia del "Millonario" para contratar a Ronaldo.