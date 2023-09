Severísima sanción por dopaje contra tenista ex número 1 del mundo

La primera infracción es un positivo por roxadustat durante el US Open de 2022 . Esta sustancia estimula la producción de glóbulos rojos y está prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) .

Halep clama por su inocencia

La rumana ha insistido en que expertos han demostrado que esta sustancia se hallaba en su organismo por una contaminación accidental tras consumir un complemente alimenticio y clama su inocencia, exigiendo poder declarar y defenderse ante las instancias antidopaje.

El segundo cargo es relativo a irregularidades en su pasaporte biológico, explicó la instancia independiente encargada de la lucha contra el dopaje en el tenis.

"Matan no solo mi reputación, también mi carrera", dijo Halep en mayo, añadiendo vivir "la peor pesadilla" y denunciando "acoso" por parte de la ITIA: "Quiere probar que soy culpable de cualquier cosa que yo no he hecho".

Halep no ha vuelto a jugar desde su eliminación en la primera ronda del US Open 2022, hace un año.

La rumana es la primera jugadora de primer plano es ser suspendida por dopaje desde Maria Sharapova en 2016, cuando dio positivo por meldonium y fue suspendida 15 meses.