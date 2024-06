Siguen las malas noticias para el Sub 23: dos bajas para los amistosos ante Paraguay

El entrenador del Sub 23 Javier Mascherano no para de recibir malas noticias. Ahora tuvo que desafectar por lesiones a los mediocampistas Equi Fernández y Juan Ignacio Nardoni.

Ambos jugadores son considerados piezas importantes de cara a los Juegos Olímpicos de París 2024 para el entrenador Javier Mascherano, quien en los últimos tres días no paró de recibir malas noticias. El domingo Manchester United le negó a Alejandro Garnacho la posibilidad de estar en la cita olímpica parisina y al día siguiente Chelsea tomó la misma determinación con Enzo Fernández.

El volante de Boca Equi Fernández sufrió una distensión en el muslo de la pierna izquierda y quedó al margen de los amistosos que el Sub 23 jugará ante Paraguay.

Fernández sufrió una entrada fuerte en el partido ante Platense, lo que lo obligó a salir del campo. Los estudios médicos realizados confirmaron un desgarro que lo mantendrá fuera de las canchas por aproximadamente 21 días.

El joven mediocampista ya comenzó su rehabilitación en las instalaciones de Boca.

Por otro lado, Nardoni también se sometió a estudios médicos debido a molestias en la rodilla izquierda.

Aunque aún no se ha divulgado un parte médico oficial, se confirmó que el volante de Racing no podrá participar en los amistosos y fue liberado de los compromisos con la Sub 23.

El lunes, la Selección Sub 23 inició su preparación con vistas a los amistosos contra Paraguay, con un grupo compuesto mayoritariamente por jugadores del ámbito local.

Entre los convocados se encuentran Marco Di Césare, Bruno Amione, Santiago Castro, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Alan Varela, Kevin Lomónaco, Claudio Echeverri, Cristian Medina, Santiago Hezze, Pablo Solari, Kevin Zenón, Lucas Esquivel, Fabricio Iacovich y Leandro Brey.

Según la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), los entrenamientos continuarán hoy por la tarde, en busca de afinar detalles y evaluar el desempeño del plantel.