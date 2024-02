Siguen los privilegios en AFA: vergonzosa clasificación de Riestra en la Copa Argentina

Por su parte, los de Arnaldo Sialle no pudieron repetir su mejor campaña, en el año 2015, donde llegaron a la próxima fase siendo eliminados por Atlanta.

Por la Primera B Metropolitana, el próximo duelo de Comunicaciones será ante Sacachispas el próximo lunes desde las 21:05, en el estadio Alfredo Ramos.

En un partido friccionado y parejo que parecía que se iba a los penales, el encuentro se destrabó de un lateral desde la izquierda sobre el final del encuentro. La pelota cayó en el primer palo donde Maximiliano Brito, de cabeza, la puso en el medio del área para que la tome el mediocampista Gonzalo Bravo y resuelva.

Al saber que venía su marca, Gonzalo Bravo se tiró al piso antes de que el defensor de Comunicaciones lo toque y el árbitro Joaquín Gil, inmediatamente, sancionó penal para Deportivo Riestra haciendo que todos los jugadores del equipo de Agronomía se le vayan al humo, incluido el cuerpo técnico del cual el entrenador, Arnaldo Sialle, vio la tarjeta roja.

Tras el tumulto y el enojo, Nahuel Benegas transformó el penal en gol con un remate sutil al otro palo del arquero Juan Pablo Lungarzo y le dio la clasificación al equipo del Bajo Flores.

Síntesis

Deportivo Riestra: Juan Ignacio Dobboletta; Delfor Minervino, Héctor Varela, Alan Barrionuevo, Tomás Villoldo; José Méndez, Guillermo Pereira, Gabriel Cañete, Gonzalo Bravo; Ramón González y Jonathan Herrera. DT: Matías Módolo.

Comunicaciones: Juan Pablo Lungarzo; Diego Salazar, Ariel Coronel, Martín López, Leonel Muller; Lucas Vallejo, Claudio Cevasco, Alexis Vázquez, Gonzalo Jaque; Maximiliano Tunessi y Sergio Sosa. DT: Arnaldo Sialle.

Gol en el segundo tiempo: 54m Benegas de penal (R).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Enzo Avaro por R.González (R); 15m Maximiliano Rodríguez por Villoldo (R); 24m Conrado Puigdellivol por A.Vázquez (C) y Juan Manuel Garcia Pereyra por Jaque (C); 34m Cipriano Treppo por Tunessi (C); 40m Maximiliano Brito por J.Herrera (R); 41m Nicolás Benegas por Méndez (R); 47m Juan Cruz Ceverini por Cevasco (C).

Incidencia en el segundo tiempo: 30m expulsado Vallejo (C).

Estadio: Alfredo Beranguer, Temperley, Buenos Aires.

Árbitro: Joaquín Gil.