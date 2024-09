Sin Lionel Messi: quién va a usar la 10 de la Selección argentina y quién será el capitán

En estos casos el encargado que supo llevar la número "10" era Ángel Correa, cuando el actual jugador del Inter Miami no se encontraba entre los convocados. El ex San Lorenzo fue elegido ante Bolivia en 2022 y, justamente, ante Chile y Colombia en 2023. Sin embargo, no fue convocado por el entrenador Lionel Scaloni para participar de estaa doble fecha FIFA.