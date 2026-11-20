La FIA confirmó penalizaciones para corredores de McLaren, Mercedes, Williams, Haas y Aston Martin por modificaciones mecánicas. Uno de ellos acumuló un castigo de 35 posiciones y deberá largar desde el fondo.

El Gran Premio de Las Vegas alberga a la máxima categoría este fin de semana

El Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 tendrá una clasificación marcada por las sanciones. Antes de que se defina el orden de partida, cinco pilotos recibieron penalizaciones que modificarán sus posiciones en la grilla, independientemente de los resultados que consigan durante la sesión clasificatoria.

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Los afectados son Oscar Piastri, Carlos Sainz, Kimi Antonelli, Oliver Bearman y Lance Stroll , quienes deberán retroceder distintos números de lugares por reemplazos de componentes mecánicos que exceden los límites establecidos por el reglamento.

La situación más comprometida corresponde al británico Oliver Bearman, de Haas, quien acumuló una penalización de 35 posiciones , por lo que deberá comenzar la carrera desde el fondo de la parrilla.

Las decisiones se conocen en un fin de semana condicionado también por el clima. La lluvia complicó los entrenamientos iniciales en el circuito urbano de Las Vegas, donde los equipos buscan encontrar la mejor configuración para una carrera que puede presentar importantes cambios de posiciones.

Una parte de las modificaciones está relacionada con una evolución técnica desarrollada por Mercedes para sus unidades de potencia. El fabricante alemán incorporó una nueva especificación de turbo mediante el sistema de Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización (ADUO).

Distintas escuderías que utilizan sus motores decidieron adoptar esa mejora, aunque no todos los pilotos recibieron penalizaciones, ya que las consecuencias dependen de la cantidad de componentes utilizados durante la temporada.

En McLaren, Oscar Piastri perderá diez posiciones por incorporar su quinto motor de combustión interna del año, cuando el máximo permitido sin sanción es de cuatro unidades.

En McLaren, Oscar Piastri perderá diez posiciones por incorporar su quinto motor de combustión interna del año, cuando el máximo permitido sin sanción es de cuatro unidades.

El australiano podrá utilizar también el turbo actualizado de Mercedes, pero el reemplazo del motor implica que, incluso si consigue la pole position, no podrá comenzar la carrera por delante del undécimo lugar.

Su compañero, Lando Norris, también recibió la evolución del turbo, aunque no tendrá que cumplir ninguna penalización porque permanece dentro de los límites reglamentarios.

Las sanciones piloto por piloto y cómo afectarán la clasificación

El español Carlos Sainz, representante de Williams, afrontará un castigo similar al de Piastri. La incorporación de su quinto turbo de la temporada le costará diez posiciones en la grilla.

La decisión representa una dificultad adicional para el piloto español en un circuito caracterizado por sus largas rectas, donde Williams esperaba aprovechar el rendimiento de su monoplaza.

Su compañero Alexander Albon también contará con la actualización de Mercedes, pero no recibirá sanciones. Lo mismo ocurrirá con los dos pilotos de Alpine, que podrán utilizar la evolución sin superar la cantidad de componentes autorizados.

Por su parte, Kimi Antonelli, de Mercedes, retrocederá cinco lugares debido a la instalación de su sexto motor de combustión interna.

La diferencia respecto de Piastri responde al sistema progresivo de penalizaciones. Cuando un piloto supera por primera vez el límite de un componente, recibe diez posiciones de castigo. Si vuelve a exceder esa cantidad, la siguiente infracción se sanciona con cinco lugares.

Antonelli también incorporará el nuevo turbo, aunque ese reemplazo no le generará una penalización adicional.

El caso más severo es el de Oliver Bearman, cuyo Haas recibió una serie de modificaciones que incluyen un motor de combustión interna, un turbo, un MGU-K y otros elementos de la unidad de potencia.

La acumulación de esas intervenciones derivó en 35 posiciones de penalización, un castigo que lo obligará a largar desde la parte final de la grilla.

La escudería estadounidense apuesta a contar con componentes renovados para afrontar las últimas competencias del calendario, aunque esa estrategia condicionará las posibilidades del británico en Las Vegas.

El quinto sancionado es Lance Stroll, de Aston Martin, quien perderá diez posiciones por reemplazar la batería y la centralita electrónica de su monoplaza.

El canadiense alcanzará su noveno sistema de almacenamiento de energía y su octava unidad de control electrónico, cuando el reglamento permite utilizar tres de cada componente durante la temporada sin recibir penalizaciones.

Así quedan las sanciones confirmadas para el Gran Premio de Las Vegas:

Oliver Bearman (Haas): 35 posiciones.

Oscar Piastri (McLaren): 10 posiciones.

Carlos Sainz (Williams): 10 posiciones.

Lance Stroll (Aston Martin): 10 posiciones.

Kimi Antonelli (Mercedes): 5 posiciones.

Con estas modificaciones, el resultado de la clasificación no coincidirá necesariamente con el orden definitivo de largada. La aplicación de las penalizaciones obligará a reorganizar la parrilla antes de la carrera.

En un circuito donde las rectas favorecen los adelantamientos, pero las condiciones del asfalto pueden complicar las maniobras, las estrategias de recuperación serán determinantes para los pilotos afectados.

Así, el Gran Premio de Las Vegas suma un nuevo factor de incertidumbre antes de la clasificación, con cinco protagonistas que deberán afrontar la carrera desde posiciones diferentes de las que consigan en pista.