Gran Premio de Las Vegas: cronograma completo y horarios de cada día de la Fórmula 1 + Agregar ámbito en









Tras las primeras tandas bajo la lluvia en Nevada, donde Franco Colapinto se metió noveno con Alpine, la actividad continúa con la tercera práctica.

El circuito callejero de Las Vegas recibe una nueva fecha de la Fórmula 1 con lluvia y actividad nocturna. F1

Luego de su paso por Brasil, Franco Colapinto afronta una nueva presentación en la Fórmula 1 en el circuito callejero de Las Vegas, en Nevada. Con dos tandas de entrenamiento ya disputadas bajo la lluvia, el fin de semana entra en su etapa decisiva rumbo a la carrera principal en la madrugada del domingo 22 de noviembre.

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La tercera carrera de la temporada en territorio estadounidense vuelve a exigir precisión en horario nocturno y con pronóstico cambiante. Tras lograr un positivo noveno puesto en la segunda práctica libre, el piloto argentino buscará consolidar el ritmo de su Alpine en la tercera tanda de entrenamientos antes de salir a disputar la clasificación.

@AlpineF1Team Cómo es el circuito del GP de Las Vegas Trazado en pleno centro urbano de Nevada, el circuito bordea puntos emblemáticos como el Caesars Palace, el Bellagio y el Venetian. Alcanza velocidades promedio equiparables a las de Monza que favorecen los sobrepasos en sus rectas principales.

Primer Gran Premio : 2023

: 2023 Número de vueltas : 50

: 50 Longitud del circuito : 6.201 km

: 6.201 km Distancia de carrera : 309.958 km

: 309.958 km Récord de vuelta : 1:33.365 - Max Verstappen (2025)

: 1:33.365 - Max Verstappen (2025) Último ganador: Max Verstappen (2025) Fórmula 1: cómo le fue a Franco Colapinto en las prácticas El clima alteró el inicio del cronograma y obligó a todos los equipos a utilizar neumáticos de lluvia extrema durante la primera práctica libre. En esa tanda inicial, los dos representantes de Alpine fueron los últimos en salir a pista y no llegaron a marcar registros cronometrados.

En la segunda sesión, con el asfalto aún húmedo y compuestos intermedios, Franco Colapinto y Pierre Gasly salieron al circuito en la última media hora, pero lograron tiempos competitivos. El argentino cerró noveno con 1:49.229 por delante del Red Bull de Max Verstappen, que fue 13°. Su compañero francés terminó segundo, a apenas 71 milésimas del líder George Russell (1:47.272).

Gran Premio de Las Vegas: cronograma completo de la fecha de F1 Con las dos primeras sesiones de entrenamiento ya disputadas, la programación oficial del Gran Premio de Las Vegas en horario de la Argentina continúa de la siguiente manera: Viernes 20 de noviembre : Práctica Libre 3 a las 21:30

: Práctica Libre 3 a las 21:30 Sábado 21 de noviembre : Clasificación a la 01:00

: Clasificación a la 01:00 Domingo 22 de noviembre: Carrera a la 01:00

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