Sorteo Mundial de Rugby Australia 2027: ya se conocen cuales serán los rivales de Los Pumas

Los Pumas fueron ubicados en lo que en principio sería una zona accesible, como cabeza de serie del grupo C. El 3 de febrero de 2026 se oficializará el fixture definitivo,

El sorteo de la fase de grupos del Mundial de Rugby Australia 2027 se llevó a cabo este miércoles en Sidney. De esta manera, quedó conformada la disposición de cada una de las 24 selecciones en la competición, donde Los Pumas encabezan el grupo C.

De esta manera, Los Pumas fueron ubicados en lo que en principio sería una zona accesible, junto con Fiji, España y Canadá. En los bolilleros, los seleccionados fueron distribuidos en seis grupos de seis equipos cada uno.

Cómo quedaron conformados los grupos Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong.

Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong. Grupo B : Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania. Grupo C: Argentina, Fiji, España y Canadá.

Argentina, Fiji, España y Canadá. Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal. Grupo E : Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

En los bolilleros, los seleccionados fueron distribuidos en seis grupos de seis equipos cada uno. Avanzarán a octavos de final los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. Las ciudades sede serán Adelaida, Brisbane, Melbourne, Newcastle, Perth, Sídney y Townsville. El 3 de febrero de 2026 se oficializará el fixture.

En caso de avanzar como primeros de la zona, el seleccionado que dirige Felipe Contepomi jugará ante el tercero del Grupo A/E/F en octavos de final. Si avanza dicha instancia, en cuartos de final deberá enfrentarse a quien finalice primero en el Grupo D, que tiene a Irlanda como candidato. Un potencial cruce de semifinales podría ser ante el ganador del Grupo F (Inglaterra o Gales) y, sí continúan en el certamen, frente a los locales, Australia.

En otro caso, si Argentina termina en la segunda colocación de la zona, debería jugar contra el segundo del Grupo F, que tendrá el duelo entre ingleses y galeses como máximos candidatos por el liderazgno de la zona.

Así, la Copa del Mundo de Rugby Australia 2027 se extenderá del 1 de octubre al 13 de noviembre. El torneo contará con la mayor cantidad de selecciones y partidos de su historia, consolidando su crecimiento y expansión global en el calendario del rugby internacional.

