Así será la preventa para el Mundial de Rugby 2027: los detalles

World Rugby anunció fechas, requisitos y detalles de un proceso que espera una demanda récord.

World Rugby confirmó oficialmente cómo se llevará a cabo la preventa de entradas para la Copa del Mundo de Australia 2027, en un proceso que promete una demanda inédita.

A través del comunicado de World Rugby, los fanáticos del deporte ovalado deberán completar un registro previo para poder acceder al período exclusivo que comenzará el 18 de febrero de 2026 y se extenderá durante dos semanas.

Según detalló la organización, los aficionados deberán crear una cuenta de compra antes del 16 de febrero a las 22:00 (hora argentina) para participar. La preventa se habilitará el 17 de febrero a la misma hora y finalizará el 3 de marzo.

Las entradas se venderán por orden de llegada y exclusivamente a través del sitio oficial rugbyworldcup.com. Con más de 2,5 millones de tickets disponibles, Australia 2027 se proyecta como uno de los torneos más accesibles de la historia, con precios que comenzarán desde los 26 dólares para la fase de grupos y más de un millón de localidades por debajo de los 65 dólares.

Junto al anuncio, World Rugby lanzó una nueva campaña promocional protagonizada por Jonny Wilkinson y George Gregan, inspirada en la recordada final de 2003. La iniciativa apunta a celebrar la pasión, la rivalidad y la unidad que genera este deporte a nivel mundial.

“La Rugby World Cup 2027 promete ser el torneo más grande y emocionante hasta la fecha”, afirmó Chris Stanley, director general del evento, quien alentó a los aficionados a registrarse con anticipación para asegurarse un lugar. Mientras tanto, todas las miradas estarán puestas en el 3 de diciembre, cuando se realizará el sorteo oficial del Mundial. Dan Carter, Brett Robinson, James Slipper y Alicia Lucas serán los encargados de conducir una ceremonia que marcará el primer gran paso rumbo a la cita mundialista de 2027.