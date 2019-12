Argentina Open 2020: un aniversario en medio de la crisis económica y la política

El número 20 dejará signada la próxima versión del ATP porteño, el torneo más importante de la región y el cuarto más antiguo del mundo (data de 1893, posterior a Wimbledon, US Open y Roland Garros). No sólo será la primera de la próxima década sino que además se festejará la 20° edición consecutiva de esta era del campeonato.

Tal como sucedió en los últimos años, la crisis económica melló la organización del certamen de Buenos Aires, aunque más por las complicaciones para negociar que por la propia realización del evento. Sin embargo, Martin Hughes, uno de los socios de Tennium, la dueña de la cita, no se deja amedrentar por los embates del mercado de divisas y se sostiene en la calidad de un ATP 250 de elite y con tradición.

“Hemos seguido haciendo las cosas como las hacemos siempre. Las marcas han estado por mucho tiempo con nosotros, año tras año nos apoyan, incluso tenemos un par de marcas nuevas. Y además la gente va a ver buen tenis”, explicó en diálogo con Ámbito.

La firma con base en Barcelona ingresó a la sociedad del Argentina Open junto con Odin Sports (propiedad del puertorriqueño Miguel Nido) en 2017. Desde entonces las devaluaciones y los problemas con el tipo de cambio castigaron permanentemente. No obstante, para el empresario uruguayo hay que diferenciar las adversidades de 2018 respecto a 2019.

“Este año fue más difícil desde el punto de vista de la incertidumbre. El año pasado la situación era complicada pero se sabía que era así”, detalló. Sumado a la pérdida de valor del peso, las elecciones generaron un escenario de dudas: “Este año no se sabía que estaba difícil ni quién venía a arreglar las cosas. Se nos vino muy arriba el año, estamos operando en un país en el cual hasta hace un mes y medio no se sabía quién iba a gobernar. Eso es muy difícil para una multinacional y que tiene como clientes marcas que precisan saberlo. Fue más difícil pero no malo”.

Hughes aclaró que tanto con la saliente administración de Mauricio Macri como con el próximo gobierno encabezado por Alberto Fernández las relaciones son muy buenas. “Somos totalmente apolíticos. Esto es deporte, un torneo que representa a la Argentina, entonces es importante trabajar de la mano”, opinó.

La crisis, apuntó, no pegó tanto en la organización en sí –donde afecta la inflación- sino a la hora de negociar en las posibles figuras del torneo. “Si empezás a hablar con un tenista con un dólar a 40 y terminás con un dólar a 60, después ¿cómo los descontás? No te la podés jugar más temprano. No podíamos hablar en abril o mayo sin saber qué podía pasar”, evocó.

Inflación, entradas y las opciones para el público

Tener a dos top ten como el austriaco Dominic Thiem (4° ATP) y el italiano Mateo Berrettini (8°), más Diego Schwartzman (14°) y Guido Pella (25°), los mejores argentinos del ranking, elevan la vara del campeonato, que se disputará en el BALTC entre el 8 y el 16 de febrero, más una ronda de pre-qualy y un pre-tournament, que darán premios en metálico y oportunidades para el cuadro principal.

Esas presencias justifican un aumento en el precio de las entradas, así como también lo hace la inflación. Mientras que este año los tickets más económicos fueron los generales de lunes y martes a un precio de $ 350, para 2020 hubo un incremento hasta $ 490 para el lunes y $ 525 el martes, es decir, del orden del 40% y 50% respectivamente. A partir de allí, todos los accesos tuvieron subas de similar relación.

“Esto es como el sueldo de la gente: la inflación es mayor de lo que llegan los sueldos. No se pueden subir las entradas al ritmo de la inflación porque la gente no las puede pagar, entonces hay que ser cuidadosos”, sostuvo Martín Jaite, director del ATP de Buenos Aires, a este medio.

Siguiendo la misma línea expresó que “siempre hemos tenidos precios muy competitivos, tanto en la venta de entradas como en la gastronomía dentro del lugar. Queremos que la gente se sienta cómoda y que no diga: ‘Uhh voy un día y no puedo tomar ni un vaso de agua’, y no vuelva más”.

Tennium trajo como idea renovar y modernizar el Argentina Open. Por eso el primer objetivo (que aún hoy se mantiene) es brindar algo más al público que va a ver los partidos y que “no sea sólo tenis”. Además de las instancias previas que reparte ingresos al cuadro principal, se disputa la versión Amateur del campeonato, que reúne a jugadores no profesionales que finalmente disputarán partido en el mítico club de Palermo.

“Tratamos que la gente viva el torneo de una manera distinta a como lo vivía antes, que era sólo ver un partido de tenis. Queremos que el área comercial se desarrolle, que haya más eventos dentro. Hacemos torneos, eventos, y que vivan otras situaciones. Abrimos otras oportunidades, ya sea ir al backstage tour, ir al área de jugadores, cómo es una rueda de prensa”, describió Hughes sobre el Argentina Open Experience.

Será una edición especial, pero no tendrá mayores celebraciones. “Hubiéramos hecho un festejo mucho más grande si hubiese habido una certidumbre más grande en lo económico y en lo político. Igual no esperamos nada malo”, se esperanzó el miembro de Tennium.

A la vez, Jaite reconoció que no habrá campeones de otros tiempos como el brasileño Guga Kuerten o el español Carlos Moya, como parte de las celebraciones. Pero más allá de los nombres del pasado, el torneo supera año a año las complicadas curvas de la política y economía argentinas. Ya van 20 ediciones del ATP de Buenos Aires y el futuro parece bien claro para uno de los certámenes más legendarios del circuito.