ATP Cup: Argentina cayó ante Rusia y se despidió

El tenista ruso derrotó al "Peque" por 6-4, 4-6 y 6-3, y de esta manera le dio el segundo punto a Rusia para clasificarse a la semifinal del campeonato tenístico ya que, previamente, su compatriota Karen Khachanov había vencido a Guido Pella por 6-2 y 7-6.

Tras caer ante Khachanov, Pella señaló que su rival ganó bien y que durante el partido "hizo méritos" para ponerlo "incómodo", a la vez que dijo: "Me encontré con un jugador con mucha regularidad".

Al ser consultado por su llanto al culminar el encuentro, manifestó: "Fueron lágrimas de bronca, de no poder hacer nada de lo que me habían dicho, pero hoy no puedo reprocharme nada".

En tanto, el tercer punto lo jugará la dupla argentina integrada por Máximo González y Andrés Molteni frente al dúo ruso compuesto por Teymuraz Gabashvili y Konstantin Kravchuk.