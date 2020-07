Tenis en cuarentena: cómo se arman las grandes citas argentinas para 2021

El calendario mayor de nuestro país contempla tres torneos. El Challenger de Buenos Aires, a finales de septiembre; el Córdoba Open, y el Argentina Open, que abren la gira sudamericana de la ATP sobre polvo de ladrillo las primeras dos semanas de febrero. Mientras el primero ya fue cancelado, las citas más importantes intentan navegar a través de la tormenta.

Por el coronavirus, Roland Garros cambió su fecha de mayo y comenzará el 27 de septiembre. Un día después debía arrancar el challenger porteño. “Era difícil organizarlo por la cantidad de jugadores que van a estar en el Grand Slam, y llevarlo más adelante es complicado porque no sabemos lo que va a pasar en el AMBA”, explica a Ámbito Mariano Ink, director del departamento de tenis de la empresa Torneos.

Reprogramamos la 6ta edición del #ChallengerBa y se jugará del 27 de septiembre al 3 de octubre del 2021.



Como saben, el contexto actual no permite eventos deportivos en AMBA, sumado al cambio de fechas de @ATPTour_ES y la superposición con Roland Garros



¡Nos veremos en 2021!

Con el US Open que se disputará en agosto y el torneo de París en los últimos días de septiembre, la última posibilidad era noviembre, pero para entonces empieza a abrirse el juego para Córdoba. “Trabajamos todo el año, pero el evento en sí lo empezamos a armar en ese momento, entonces era complejo organizar el challenger”, amplía el exárbitro.

“La intención 100% es hacer el torneo, en las condiciones que la provincia y la ciudad nos autorice”, ratifica Ink en relación a la presencia o ausencia de público, la venta de tickets y otros detalles operativos. Organizar un torneo de tenis en tiempos pandémicos impone enfocarse en aspectos que regularmente no ocurriría, ya sea en “La Docta” o en la Ciudad de Buenos Aires.

El Argentina Open terminó el 16 de febrero y pocos días después explotó la crisis mundial por el coronavirus. La cuarentena arrancó en nuestro país apenas un mes después. “De todos los torneos, somos de los que mejor tocó esta situación: terminamos y llegó la pandemia, y la siguiente edición es 12 meses después”, remarca Martín Hughes, uno de los socios de Tennium, dueña del campeonato porteño.

La situación de Córdoba es similar ya que se disputó siete días antes. También hay puntos en común respecto al trabajo previo: ambas compañías piensan, idean, pero no hay muchas posibilidades de materializar esos conceptos. Vender el certamen o negociar con jugadores se transformó en una quimera que está a merced de los tiempos del Covid-19.

La intención 100% es hacer el torneo de Córdoba, en las condiciones que la provincia y la ciudad nos autorice" (Mariano Ink)

“Estamos en contacto con tres o cuatro marcas que nos acompañan, pero no hay mucho para hacer, no nos podemos reunir, no podemos hacer clínicas o invitarlos a torneos como hacemos siempre. Está todo semi parado”, apunta Hughes. Además, el empresario uruguayo insiste en que en esta etapa no suelen ofrecer “paquetes VIP o comerciales, ni negociamos con jugadores. Nos abocamos 100% al torneo en la primavera”.

Respecto a Córdoba, que se juega desde 2019, la organización retrasó las devoluciones comerciales a las marcas que invirtieron en el evento habida cuenta de la pandemia, algo que recién ahora están pudiendo hacer. “Lo hubiésemos hecho entre marzo y abril. En mayo habríamos empezado con lo nuevo. Trabajamos entendiendo que la prioridad de cada compañía es mantener las fuentes de trabajo y el negocio, y que nadie nos va a dar respuesta de auspicios si está en problemas”, confiesa Ink.

Negociar con los jugadores en este momento no es fácil, sea el torneo que sea. A partir de los primeros días de agosto las dudas se irán despejando. “Tenemos que esperar cómo se van dando las cosas. A todos le confirmamos que el Córdoba Open se hace seguro”, sostiene el directivo de Torneos, firma que representa a varios tenistas nacionales, entre ellos Diego Schwartzman y Guido Pella.

La idealización de Hughes también se refiere a la normalización de la plaza porteña del ATP Tour. Ambos organizadores coinciden que si los torneos se realizan con parámetros regulares será un gran indicio ya no para el tenis sino porque la pandemia habrá quedado atrás.

Aún así, todavía existen resquemores, especialmente en los jugadores, a la hora de elegir ciertas regiones. “Hoy Latinoamérica es el foco. Habrá que ver qué pasa con Río de Janeiro, porque se juega una semana después y es un torneo con el que se trabaja mucho. Ese es mi mayor temor, es importante para que los jugadores vengan. Si algún tenista no va allá, a nosotros nos costará un poco más de dinero traer a quien debamos traer”, referencia el socio de Tennium sobre el ATP 500 brasileño.

Las garantías económicas son un punto sensible en este período. El organismo que rige el tenis masculino flexibilizó algunas imposiciones monetarias a los dueños para evitar incurrir en gastos insalvable. Sin embargo, a criterio de Hughes muchas fechas correrán peligro “como cualquier otro negocio, y dependerá del bolsillo de cada empresario. Los 250 tienen números muy finos”.

Todos los sectores coinciden que el primer paso era que la industria del tenis se reactive a fin de mantener los puestos laborales, los diversos contratos y la actividad deportiva. Por eso desde la empresa española optan por realizar el torneo de Amberes en una situación intermedia: sin público o aforo reducido, pero que no se cancele, lo que les dará la experiencia en caso que en Buenos Aires tengan que utilizar el mismo esquema. En los próximos días tendrán la confirmación oficial sobre el campeonato belga.

La nueva normalidad post coronavirus impondrá nuevas formas en todos los ámbitos de la vida. Los torneos de tenis deberán readaptar sus protocolos durante un largo tiempo, y actualmente ya viven la experiencia de modificar sus rutinas de trabajo, sin reuniones ni negociaciones, pero con absoluta certeza desde hoy que nada será igual.