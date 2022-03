El mundo del tenis rinde homenaje a Barty, la Nº1, por su sorpresivo retiro

Barty es la gran dominadora del circuito WTA de tenis desde hace tres años, con tres títulos de Grand Slam en sus vitrinas y tantos otros logros, se mantiene como número 1 del mundo hace más de dos.

En el texto, se puede leer: "Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí al anunciar mi retiro del tenis", mientras que agradece "por todo lo que este deporte me ha dado y me voy sintiéndome orgullosa y realizada".

Por último, también le agradece "a todos los que me han apoyado en el camino, siempre estaré agradecida por los recuerdos de toda la vida que hemos creado juntos".

Pese a lo prematuro de su retiro, no es la primera vez que Barty se aleja del tenis, dado que en el 2015, con solo 18 años, también se tomó un tiempo para quedarse en Australia y jugar al cricket, donde se desempeñó de manera profesional en el Brisbane Heat.

En los últimos meses había conseguido alcanzar dos de los grandes objetivos desde su niñez: ganar en Wimbledon y en el Abierto de Australia, frente a su gente.

Las reacciones del mundo del tenis

El sorpresivo retiro de la número uno del tenis mundial, la australiana Ashleigh Barty, fue recibido con sorpresa este miércoles por sus colegas de la WTA y la ATP en medio de la disputa del Abierto de Miami, en el que no participa y es la actual campeona.

"No puedo mentir, me entristeció leer tu decisión, pero también me alegré por tu nuevo capítulo", escribió en Twitter la ex número uno del mundo y 23 veces campeona de Grand Slam, la estadounidense Serena Williams. "Siempre tu fan de cerca y de lejos. Te mando todo mi cariño", agregó.

La noticia del retiro de Barty eclipsó el juego de la primera ronda del WTA/ATP Miami Open este miércoles, donde la cuatro veces campeona de torneos de Grand Slam, la japonesa Naomi Osaka, reveló que se enteró de la noticia en las primeras horas del día.

"Me siento muy feliz por ella. Sé que el año pasado fue bastante difícil. Realmente no se fue a casa en absoluto", dijo Osaka.

"Creo que ciertamente pasó factura. Pero también fue realmente inspirador ver lo dedicada que fue todo ese año. Creo que puede irse sin remordimientos", agregó.

La actual campeona del US Open, la británica Emma Raducanu, dijo que el retiro de Barty ilustra "cuán personales son los objetivos y metas de todos. Siento que si me propongo una meta cuando empiezo a jugar tenis, una vez que estoy feliz, tiene sentido terminar en lo alto".

Por su parte, la rumana Simona Halep se dirigió directamente a Barty: "Ash, ¿qué puedo decir? Sabes que tengo lágrimas, ¿verdad? Amiga mía, te extrañaré en la gira. Fuiste diferente y especial, y compartimos algunos momentos increíbles".

El ex número uno del mundo y ya retirado, el estadounidense Andy Roddick, ofreció una reacción sucinta, retuiteando el anuncio con un simple "wow".

En la rama masculina, la estrella griega Stefanos Tsitsipas, señaló que había visto el video del anuncio de retiro de Barty "con incredulidad". "No podía creer lo que acabo de ver".

El antecedente de otra Nº1 que se retiró en plenitud

En el 2008 hubo una sorpresa similar en el ambiente tenístico, cuando la número 1 del mundo, la belga Justine Henin, anunció su retiro a la misma edad.

Con siete títulos de Grand Slam en su haber, había explicado que en "los últimos meses no conseguía igualar mi nivel habitual", y agregó: "Si paro ahora puedo recordar mi carrera con una sonrisa, si espero tres meses me podría arrepentir".

De todas maneras, regresó para la temporada 2010, motivada por el Grand Slam que había conseguido Roger Federer y por el retorno triunfal de su compatriota Kim Clijsters.

En aquel año jugó de manera activa y con buenos resultados hasta Wimbledon, pero una rotura parcial en los ligamentos y una fractura en su codo le pusieron punto y final a aquella temporada, en la que fue premiada como regreso del año.

Finalmente, le puso fin a su carrera de manera definitiva en el Abierto de Australia 2011.