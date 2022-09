Tigre se aprovechó de un paupérrimo Vélez y ya está en puestos de Copa

En el estadio José Dellagiovanna de la localidad bonaerense de Victoria, el conjunto local exhibió superioridad y terminó imponiéndose con los goles convertidos por el paraguayo Blas Armoa (Pt. 6m.) y Facundo Colidio (Pt. 22m.).

El equipo de Liniers, recientemente eliminado en Copa Libertadores (a manos de Flamengo de Brasil) y en Copa Argentina (perdió el jueves pasado con Independiente en octavos de final), sumó su decimoquinto encuentro sin triunfos (9 empates, 6 derrotas).

El elenco del DT uruguayo Alexander Medina, que no gana desde junio pasado (2-0 a Rosario Central en el estadio José Amalfitani), terminó con diez hombres a raíz de la expulsión del lateral izquierdo Emanuel Insúa (St. 10m.).

#TorneoBinance | Fecha 20 | resumen de Tigre - Vélez

En el contexto de un cotejo atractivo, Tigre fue más a partir de una mayor voracidad ofensiva, expresada en el desequilibrio que mostró Armoa y en la capacidad de desmarque del mejor delantero del campeonato: Mateo Retegui.

Con esos simples argumentos, más el criterio exhibido en la zona central por el tándem Ezequiel Fernández-Lucas Menossi, los dirigidos por Diego Martínez explotaron groseras falencias en un rival que parece no sólo haber tocado fondo en el aspecto anímico sino también en el futbolístico.

A los 6m., un pelotazo puesto a espaldas del uruguayo Matías De los Santos encontró a Retegui entrando en diagonal y cediéndole -taco mediante- el balón a Armoa, que llegaba por izquierda. El disparo del atacante paraguayo, ajustado junto al palo de Leonardo Burián, decretó la apertura de la pizarra.

Vélez buscó reaccionar y adelantó sus líneas, pero exhibió apreciables dificultades para poner en peligros a un combinado local, que tampoco fue tan sólido atrás.

Sin embargo, cada vez que Tigre cambiaba el ritmo y apuraba al fondo visitante, la sensación de gol merodeaba el ambiente en el Norte del conurbano bonaerense.

Así, sobre los 22m., Armoa ganó una vez más en el mano a mano con Insúa y envió un centro pasado; Alexis Castro no pudo rematar y permitió el rechazo apurado de Tomás Guidara. Entonces, el balón derivó a la posición de Colidio, quien le pegó en forma violenta y aumentó las cifras.

El segundo tanto dejó prácticamente 'groggy' a un Vélez, que no pudo hacer pie en la mitad de la cancha y abasteció muy poco a sus hombres de avanzada.

La diferencia pudo haber sido mayor, en esos 45m. iniciales, aunque un cabezazo de Retegui se estrelló en el palo.

En la segunda mitad, los cambios introducidos no le dieron mayores resultados, más allá de la frescura del pibe Santiago Castro. Es que, a los 10m. y para completar una jornada aciaga, el lateral Insúa se fue expulsado por una nueva infracción y dejó al visitante en inferioridad numérica.

Sin la obligación de sostener la presión alta, Tigre reguló el desarrollo y dejó que los minutos transcurriesen. Vélez, sin ideas ni empuje, mostró una caricatura del nivel que -por ejemplo- interpretó en la serie de octavos de final de Libertadores con River Plate (1-0 y 0-0), en donde parecía asomar como un conjunto en crecimiento.

El 'Matador' de Victoria sumó tres nuevos puntos que lo afirman en su pretensión de ingresar a una alguna Copa internacional durante la próxima temporada. El 'Fortín' de Liniers, por su lado, sin ningún objetivo a la vista, pretende que la competencia termine lo más rápido posible, para 'barajar y dar de nuevo', tras un 2022 frustrante.

Formaciones

Tigre: Gonzalo Marinelli; Lucas Blondel, Víctor Cabrera, Abel Luciatti y Sebastián Prieto; Blas Armoa, Ezequiel Fernández, Lucas Menossi y Alexis Castro; Facundo Colidio y Mateo Retegui. DT: Diego Martínez.

Vélez Sarsfield: Leonardo Burián; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Miguel Brizuela y Emanuel Insúa; Santiago Cáseres y Nicolás Garayalde; Julián Fernández, José Florentín y Lucas Janson; Walter Bou. DT: Alexander Medina.

Goles en el primer tiempo: 6m. Armoa (T); 22m. Colidio (T)

Cambios en el segundo período: antes del inicio, Santiago Castro por Florentín y Agustín Mulet por Cáseres (VS); 13m. Leonardo Jara por J. Fernández (VS); 20m. Abiel Osorio por Bou (VS); 28m. Agustín Obando por Armoa y Agustín Baldi por A. Castro (T); 34m. Brian Leizza por Cabrera y Pablo Magnín por Retegui (T); 43m. Martín Galmarini por Colidio (T); 44m. Joaquín García por Guidara (VS)

Incidencia en el segundo período: 10m. expulsado Insúa (VS)

Amonestados: A. Castro, Retegui, Galmarini (T) Insúa, Garayalde (VS)

Arbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: José Dellagiovanna.