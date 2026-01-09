River volvió a la carga por Maher Carrizo y le hizo una oferta formal a Vélez + Seguir en









El conjunto de Gallardo se sigue moviendo en el mercado de pases y pretende sumar al delantero surgido en el "Fortín" para 2026. Podría ser el cuarto refuerzo.

River volvió a la carga por Maher Carrizo y le hizo una oferta formal a Vélez

River se encuentra muy activo en el mercado de pases y quiere seguir incorporando luego de las llegadas de Aníbal Moreno, Fausto Vera y Matías Viña. En las ultimas horas volvió a la carga de forma contundente por Maher Carrizo, delantero de Vélez.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las negociaciones en torno al joven de 19 años, que llegó a la final del Mundial Sub 20 del 2025 con la Selección argentina, estarían encabezadas por Stefano Di Carlo y Fabián Berlanga, presidentes del “Millonario” y del “Fortín”, respectivamente.

River planea ir a la carga por el surgido en las inferiores de Liniers y los contextos de los clubes en 2026 podrían jugar un papel importante. Mientras que los comandados por Marcelo Gallardo, quienes se encuentran realizando la pretemporada en San Martín de Los Andes, jugarán la Copa Sudamericana, Vélez quedó afuera de toda competencia internacional y la necesidad de venta, sobre todo de algunas de sus figuras, comienza a aparecer.

Las conversaciones entre mandatarios parecerían avanzar por buen camino, pero la operación por un jugador con proyección europea nunca es sencilla, por lo que River está dispuesto a desembolsar una considerable suma de dinero por el delantero: ofertó 6,5 millones de dólares por el 50% del pase de Carrizo. En Núñez hay optimismo de que se concrete.

A principio de la ventana de transferencias, los de Liniers habían tazado a Carrizo en 16 millones de dólares, valor de su cláusula de recisión, aunque con el correr de las semanas, la Comisión Directiva de Vélez parecería más flexible a dejarlo salir por un monto menor.

El jugador nacido en Santiago del Estero habría dado el visto bueno para el comienzo de las charlas, pero una oferta del exterior podría decantar al joven atacante por emigrar al viejo continente. Con apenas 19 años se convirtió en una de las piezas claves de Vélez y ya superó los 50 partidos en Primera División con 11 goles y 3 asistencias. El futbolista es del gusto del “Muñeco” y lo consideraría fundamental para buscar un título en la temporada 2026.