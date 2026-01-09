El cruce viral entre Simeone y Vinicius que terminó en escándalo en España + Seguir en









El entrenador argentino del Atlético de Madrid tuvo un tenso cruce con el extremo del Real Madrid en las semifinales de la Supercopa de España.

El director técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, y el extremo brasileño del Real Madrid, Vinicius Junior, protagonizaron varios tensos cruces durante el encuentro de este jueves por las semifinales de la Supercopa de España.

El entrenador argentino puso en duda la continuidad del carioca en la entidad blanca y desató el enojo del atacante de 25, quien respondió más tarde con un picante comentario en redes sociales.

En primer lugar, el “Cholo” se acercó hacia donde estaba el surgido en el Flamengo mientras se dirigía a hablar con su DT, Xabi Alonso, y aprovechó para soltarle una polémica frase: "Te va a echar Florentino (Pérez, presidente del Real Madrid), acordate. Te va a echar, acordate lo que te digo".

Cholo Simeone a Vinicius.pic.twitter.com/TNvUWqPGgY — El Enganche (@EngancheDiez) January 8, 2026 Lejos de quedar en ese efímero encontronazo entre ambos, Simeone volvió a dirigirse al delantero nacido en Rio de Janeiro mientras este se retiraba del terreno de juego con poco menos de diez minutos para el final del cotejo.

"¿Escuchas que te silban?", exclamó el director técnico del cuadro rojiblanco. Ante esto, Vinicius no se quedó callado y fue a recriminarle al entrenador albiceleste, pero fue contenido por Alonso y demás miembros del plantel blanco.

Finalmente, Real Madrid eliminó al Atlético de Madrid por 2-1 en las semifinales de la Supercopa de España -deberá enfrentar al Barcelona en la final- y el brasileño dejó una picante respuesta en redes sociales. "Has perdido otra eliminatorias", en respuesta a una publicación que exponía el fuerte choque que presenciaron. image En la conferencia de prensa posterior al duelo, Simeone se limitó a definir el hecho como algo de poca importancia. "No tengo nada que comentar. Lo que pasa dentro del campo, desde que éramos chiquitos, se queda ahí. Nada más que decir", dijo. Y añadió: “No me acuerdo, tengo la memoria complicada", cuando fue consultado por lo que esbozó acerca de Florentino Pérez. Por su parte, quien si expresó su malestar con la situación fue el entrenador español Xabi Alonso al criticar duramente el accionar del ex mediocampista argentino. “No me ha gustado el momento. El Cholo le ha dicho algo y esas cosas traspasan el espíritu que hay que tener por los compañeros. No me gusta que se dirijan así a los compañeros. No todo vale”, sentenció.