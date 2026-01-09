Wall Street sube tras el dato oficial de empleo en EEUU y espera el fallo sobre los aranceles de Donald Trump + Seguir en









La tasa de desempleo bajó en diciembre, según los últimos datos de EEUU. Además, se espera que la Corte Suprema norteamericana se pronuncie sobre la legalidad de los aranceles norteamericanos.

En el mercado laboral, los datos de los días previos mostraron que la demanda de mano de obra se mantuvo débil. Robb Miller

Los principales índices de Wall Street operan al alza en la preapertura de este viernes luego del informe oficial sobre empleo en EEUU, mientras los inversores se preparan para un fallo de la Corte Suprema sobre la legalidad de los aranceles del presidente estadounidense, Donald Trump, que sacudieron los mercados el año pasado.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,33% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,41%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones avanza 0,29%.

En la previa, las acciones con mayores subas son Vistra Energy (+17,20%), Constellation Energy (+6,65%) y NRG Energy (+4,16%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en General Motors (-2,17%), CenterPoint Energy (-1,95%) y Old Dominion Freig (-1,94%).

Fallo sobre aranceles y dato de empleo: las claves del viernes Gran parte de la atención de hoy se centrará en el posible fallo de la Corte Suprema de EEUU sobre los aranceles. La eliminación de los aranceles podría afectar los ingresos del gobierno, impulsando al alza los rendimientos de los bonos del Tesoro y desatando nuevas oleadas de volatilidad en los mercados.

conferencia trump venezuela Trump podría sufrir un fuerte revés este viernes.

Sin embargo, el dato positivo vino por el lado del desempleo, ya que la tasa de desocupación bajó a 4,4% respecto al 4,6% del mes previo. De hecho, el dato anterior se corrigió a la baja, hasta el 4,5%. Las bolsas en el mundo En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 1,21%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 0,62% y el CAC francés acompaña con 1,02%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 0,51%. En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,32%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,92%. Mientras, el Kospi surcoreano avanzó 0,75% y Nikkei 225 japonés saltó 1,60%.