Francia: la oposición impulsa una moción contra Emmanuel Macron por fracasar en el bloqueo del acuerdo ente la Unión Europea y el Mercosur

Tanto la izquierda como la extrema derecha cargaron contra el gobierno francés. Los agricultores mantienen sus protestas.

La oposición en Francia , tanto de izquierda como de derecha, presentará una moción de censura contra el débil gobierno de Emmanuel Macron por la aprobación del acuerdo comercial de la Unión Europea (UE) con el Mercosur , el cual el Eliseo intentó boicotear sin éxito.

El partido de extrema izquierda Francia Insumisa (LFI) confirmó que presentaría una moción de censura este mismo viernes, mientras que el partido de extrema derecha ‌ Agrupaci ó n Nacional (RN) dijo que también lanzaría una contra la jefa de la Comisi ó n Europea (CE) en Bruselas, Ursula von der Leyen .

Parece poco probable que Agrupación Nacional y Francia Insumisa reúnan suficientes votos en el Parlamento para derrocar al Gobierno. Sin embargo, sus amenazas subrayan la peligrosa cuerda floja política en la que sigue caminando el gobierno de Macron a poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027.

Francia votó en contra del acuerdo. Sin embargo, el tratado solo requería el apoyo de una mayoría cualificada de los Estados miembros de la UE para que la Comisión Europea y el Mercosur firmen el que será el mayor pacto comercial del bloque europeo. Luego, el Parlamento Europeo tendría que ratificarlo.

En una publicación en la red social X a última hora del jueves, el presidente del partido Agrupación Nacional, Jordan Bardella, dijo que la promesa de Macron de no votar a favor del acuerdo era una mera pose que equivalía a "una traición a los agricultores franceses".

Agro Francia Mercosur Foto: Confederation Paysanne

En otra publicación en X, la jefa del partido Agrupación Nacional, Marine Le Pen, pidió a Macron "que anuncie, si es necesario, la suspensión de la contribución de Francia al presupuesto de la Unión Europea". La jefa de la cámara baja de Francia Insumisa, Mathilde Panot, dijo en X que Francia había sido "humillada" por Bruselas y en el escenario mundial.

Francia, el mayor productor agrícola de la Unión Europea, afirma que el acuerdo aumentará las importaciones de productos alimentarios baratos y perjudicará a los agricultores nacionales.

Los agricultores franceses protagonizaron el viernes una nueva protesta contra el acuerdo. El grupo de presión de los agricultores de la Confederation Paysanne hizo circular tractores a baja velocidad para bloquear el tráfico en la principal autopista que rodea París el viernes, con un tractor que llevaba el lema "¡Detengamos el acuerdo UE-Mercosur!".