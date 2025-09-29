Marcelo Gallardo le pidió perdón a los hinchas tras otra derrota humillante: "Hay que hacerse cargo y tener los huevos para salir"







El entrenador de River hizo una fuerte autocrítica luego de la cuarta derrota consecutiva de su equipo, le pidió disculpas a los hinchas y le envió un fuerte mensaje a sus jugadores.

River perdió 2-1 ante Deportivo Riestra en la fecha 10 de la Zona B del Torneo Clausura 2025 y decepcionó a todo el Monumental. Después del partido, Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa.

Tras ser eliminado en cuartos de final de la Copa Libertadores (ante Palmeiras), River perdió la chance de ser el único líder de su zona y el malestar de los hinchas aumentó. Con el tropiezo en Núñez, el equipo del "Muñeco" acumuló su cuarta derrota al hilo y los hinchas reaccionaron, entre silbidos y canciones de reprobación.

"Lo primero que voy a expresar es pedirle disculpas a nuestros hinchas porque no estamos pasando un buen momento. En esta corta semana cuatro partidos con resultados negativos merecen una disculpa. Ellos están siempre presentes y en el día del hincha no pudimos dar vuelta lo que pasó en la Copa. Corresponde pedirles disculpas", aseguró Marcelo Gallardo.

"Me hago responsable porque la situación indica que hemos probado de diferentes maneras, hemos dado oportunidades y el equipo no ha fluido. ¿Por qué nos cuesta? Es una responsabildiad propia, pero seguiré en la búsqueda y no me voy a detener. Partido a partido hay enseñanzas. No me voy a detener, voy a seguir buscando y lo que menos está en mi cabeza es claudicar. Seguiré intentando hasta que encontremos una forma en la que nos sintamos representados", reflexionó el entrenador.

"En relación a cómo se dio el partido, hoy estamos sufriendo las pocas llegadas que nos generan. Estamos en un momento negativo en esa secuencia defensiva y se nos hace todo muy difícil. Hoy se nos hizo muy difícil. Si el control no lo marcás, no sirve de mucho. Hay que hacerse cargo del momento que se atraviesa, ser resilientes y esperar reacciones", comentó sobre la racha negativa.

"No esperábamos estar en este momento, pero es una lección para todos: hemos fallado como equipo, en lo individual y debemos aprender de los errores que cometemos. Y crecer. Se trata de eso", reconoció con simpleza. Por último, Gallardo lanzó una fuerte frase en referencia a sus jugadores, que no hay mostrado el caracter suficiente en la adversidad. “El fútbol te presenta estas dificultades. Cuando estás bien tenés que agarrarlo con los dientes y tenés que apretarlos y arrastrarte con eso y cuando estás mal tenés que tener la templanza, los huevos para salir”, expresó el técnico, remarcando la importancia de la personalidad para superar la crisis.