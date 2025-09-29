Fin de clases: cuándo termina el ciclo lectivo 2025 en cada provincia







El fin de las clases está dispuesto entre el 12 y 26 de diciembre, según la jurisdicción.

Ya se saben cuales son las fechas para el final del ciclo lectivo 2025. Red Libertad

El fin del ciclo lectivo 2025 ya tiene fecha confirmada en todas las provincias del país. Según el calendario escolar oficial difundido por la Secretaría de Educación, las clases concluirán entre el 12 y el 22 de diciembre, dependiendo de la jurisdicción.

La diferencia entre las fechas se debe a que cada provincia tiene autonomía para organizar su propio calendario escolar, siempre y cuando se cumplan los 190 días de clases obligatorios establecidos por el Consejo Federal de Educación.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el fin de las clases está dispuesto para el 19 de diciembre. Por su parte, para la Provincia será el 22 de diciembre.

gemini aula clases educacion.jpg Cada provincia tiene autonomía para organizar su propio calendario escolar, siempre y cuando se cumplan los 190 días de clases obligatorios. Gemini IA

Fin del ciclo lectivo 2025: cuáles son las fechas por jurisdicción De acuerdo con la información oficial, las fechas exactas de finalización son las siguientes:

12 de diciembre : Catamarca, Jujuy, Santa Fe.

: Catamarca, Jujuy, Santa Fe. 18 de diciembre : Santa Cruz.

: Santa Cruz. 19 de diciembre : Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego.

: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Rioja, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, San Luis, Santiago del Estero, Tierra del Fuego. 22 de diciembre : Buenos Aires, Misiones, Salta.

: Buenos Aires, Misiones, Salta. 26 de diciembre: La Pampa. La Secretaría de Educación recordó que el diseño del calendario escolar busca equilibrar los períodos de cursada, receso invernal y feriados nacionales. De esta manera, se aseguran los días de clases acordados a nivel federal. gemini aula clases educacion 2.jpg Gemini IA Feriados que restan en el 2025 Además del cierre de clases, los estudiantes y docentes deberán considerar los últimos feriados del año: 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable).

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (trasladable). 21 de noviembre : feriado puente.

: feriado puente. 24 de noviembre : Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20).

: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20). 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de María.

: Inmaculada Concepción de María. 25 de diciembre: Navidad. Ya con estas fechas, las escuelas del país se preparan para cerrar el año lectivo y dar paso a las vacaciones de verano en las distintas regiones.

