Tras jugar 12 partidos, Darío Benedetto rescindirá contrato con Olimpia de Paraguay

En la planificación de este 2025, el director técnico ex Platense apuntó a un centrodelantero ex Boca para reforzar el ataque y competir en todos los frentes: Darío Benedetto. La Comisión Directiva cumplió con el pedido de Palermo pero el atacante no dio la talla en estos cinco meses y se irá por la puerta de atrás del tres veces campeón de América.