Tras la salida de Messi, PSG contrató a un entrenador querido por el rosarino

"Tenemos a uno de los mejores del mundo, no solo por lo que ha ganado, también por cómo juega al fútbol. Tiene uno de los estilos más vistosos del mundo" agregó el mandamás de la institución parisina.

Luego, el director técnico multi campeón con Barcelona tomó la palabra para empezar agradeciendo a los directivos y al club por la oportunidad: "Quiero agradecer al presidente por su confianza, estoy encantado de estar aquí. Estoy encantado de ser el entrenador de PSG, con ganas de hablar un nuevo idioma en un país y en una ciudad maravillosa".

Sobre la situación contractual de Kylian Mbappé, el oriundo de Gijón declaró: "Cuando he firmado el contrato aún había cosas abiertas. Todo puede pasar. Es un caso que llevaremos en privado".

"Tiene contrato y no sabemos lo que pasará después porque los acontecimientos se suceden durante el mercado de fichajes. Cuando perfilas una plantilla estás abierto a que puedan suceder una infinidad de cosas. La conversación sobre la planificación la mantengo en privado porque es una charla profesional. Vamos a intentar tener la mejor plantilla posible".

"No he hablado con él. Solo he hablado con Nuno Mendes y con Mukiele. Veremos que pasa, habrá cambios, hay un estilo de juego claro y queremos que la gente se divierta cada semana" agregó el entrenador al referirse a una de las estrellas de Paris Saint Germain y un ex dirigido suyo: el brasileño Neymar Junior.

Por último, Luis Enrique se refirió a la UEFA Champions League, el gran deseo del club parisino en este siglo: "Adoro la presión. Creo que es bueno tener esos objetivos tan ambiciosos. En la Champions hay 10 equipos con esa misma dirección y será un placer ponerme al frente de un objetivo como este. Por supuesto que es difícil, pero trataremos de hacerlo todo para conseguirlo".