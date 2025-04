Tras otro empate, Gallardo sigue en su cruzada contra la "negatividad": "No me voy a dejar influenciar"

River volvió a tener un empate decepcionante, esta vez sin goles. Tras el 0-0 ante Barcelona de Ecuador , por la Copa LIbertadores , Marcelo Gallardo se plantó en conferencia de prensa y dijo que "no me voy a dejar contagiar por la negatividad".

Más allá que él diga que no, quien está contagiado de pura negatividad es su equipo y sus jugadores, quienes no dan la talla y parecen ser incapaces de meter goles. A lo largo del 2025, River tiene más partidos jugados que goles convertidos y Gallardo más explicaciones y excusas en conferencias que encuentros ganados o bien jugados.

“Me iría preocupado si no hubiese visto lo que observé, control de juego, situaciones de gol con movimiento. Tuvimos buenas cosas, el rival no nos pateó al arco. Un equipo hizo mérito para ganar y el otro, que no hizo mérito, se lleva lo mismo que nosotros", aseguró Gallardo anoche en el Monumental.