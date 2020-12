La UAR le quitó la capitanía a Matera y lo suspendió junto a Petty y Socino

"La Unión Argentina de Rugby repudia enérgicamente los comentarios discriminatorios y xenófobos publicados por integrantes del plantel de Los Pumas en las redes sociales y reunida en carácter de urgencia, resolvió en primer lugar revocar la capitanía de Pablo Matera y solicitar al staff que proponga a la Mesa Directiva un nuevo capitán", inició la UAR su comunicado de prensa.

Además, la UAR agregó que Matera, junto a Guido Petti y Santiago Socino, quedaron suspendidos "del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria".

La UAR aclaró que "si bien los mensajes fueron expresados hace algunos años y no representan la integridad como personas que los tres mostraron durante este tiempo en Los Pumas", condenó "cualquier expresión de odio y consideramos inaceptable que quienes las expresen representen al país".

De esta forma, los tres jugadores no participarán del último encuentro del Tres Naciones en el que la Argentina enfrentará al local Australia.

Las disculpas del (ex) capitán no alcanzaron

El capitán del seleccionado argentino de rugby, Pablo Matera, pidió disculpas por las expresiones racistas y xenófobas que ventiló públicamente años atrás y -a manera de justificación- admitió que no se imaginaba en quien iba a convertirse como figura del deporte.

"Disculpas a todos los que salieron ofendidos por las barbaridades que escribí" se atajó el wing, de 27 años, que está en el centro de la polémica y recibió sonoros repudios por sus manifestaciones contra razas, sectores sociales y nacionalidades.

Al igual que sus compañeros de Los Pumas, Matera fue cuestionado por buena parte de la afición argentina al deporte por la ausencia de un homenaje puntual hacia la figura de Diego Maradona -quien falleció la semana pasada, a los 60 años- en ocasión del partido que disputó el sábado pasado ante los All Blacks.

En tanto, durante la jornada salieron a la luz algunos posteos que Matera y otros compañeros suyos, como Guido Petti y Santiago Socino hicieron -años atrás- a través de sus redes sociales, justificando una postura clasista y discriminatoria.

"Hoy me toca hacerme cargo de lo que dije hace 9 años. No sabía en quién me iba a convertirme" resaltó el capitán del combinado albiceleste, a manera de disculpa.

"Perdón también a mi familia y a mi equipo por el momento que están pasando por mis acciones y gracias a la gente que me quiere por su apoyo" manifestó el capitán.

Matera, junto al resto de los integrantes de Los Pumas, se halla en Australia, donde el sábado finalizará su participación en el Tres Naciones de la disciplina, enfrentándose al seleccionado local, en partido por la sexta y última fecha.