Un campeón del mundo reveló su deseo de volver a River

El futbolista de 32 años, campeón del mundo con la "Albiceleste" en el Mundial de Qatar 2022 , reveló sus intenciones de volver a vestir los colores del "Millonario": "No me gusta prometer fechas, años y todo eso porque en el fútbol manda la dinámica, pero ojalá tenga la posibilidad de tener otra etapa en River".

"River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir 'che, voy a volver a River'. No. Acá se cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite" , resaltó.

"En mi cabeza está volver, si se me permite, y no para ir a saludar a la gente, sino ir para competir, porque es lo que pide la grandeza del club. El tiempo lo decidirá. Yo crecí y me formé en River. Ojalá, suceda" , agregó Pezzella , que jugó con la camiseta riverplatense entre 2011 y 2015.

Además, el defensor central se refirió a lo que será después del retiro, algo que empieza a pensar debido a su edad: "Intento ir pensando en el futuro, porque hasta aquí toda la vida se la he dedicado al fútbol, y no te digo que es lo único que sé hacer, pero la verdad es que no conozco mi vida sin fútbol. Entonces voy explorando posibilidades, voy viendo qué me genera curiosidad".

"Me encanta el fútbol, me la paso mirando fútbol, y presiento que ese futuro estará ligado al fútbol. Pero sinceramente no sé en qué función; quizás, cuando pasen más años de carrera pueda identificar mejore desde qué lugar", dijo.

"Pero yo veo que en mi vida, el fútbol seguirá siendo algo esencial, como técnico, como director deportivo. no lo sé. Y no será solo elegir, sino prepararse para eso. Algo que me motive, especialmente", concluyó el actual jugador del Real Betis de España, equipo donde lleva disputados 168 partidos con 6 goles y una asistencia.