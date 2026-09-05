American Horror Story 13 llega a Disney+: tráiler y fecha de estreno de la nueva temporada

La antología de Ryan Murphy vuelve con 13 episodios y un crossover de villanos icónicos. Tráiler, fecha de estreno y todo lo que se sabe.

American Horror Story 13 reúne a Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters en un crossover de villanos y se estrena el 24 de septiembre en Disney+.

Después de casi tres años desde "Delicate", American Horror Story vuelve con todo. La temporada 13 ya es oficial , tiene tráiler, póster y fecha confirmada, y promete ser el evento de terror del año . La nueva entrega de la antología creada por Ryan Murphy y Brad Falchuk se estrenará el 24 de septiembre en Latinoamérica por Disney+ , con los tres primeros episodios disponibles desde el día uno.

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La gran novedad es que no habrá una historia totalmente nueva. Esta temporada fue pensada como una carta de amor a los fans , un multiverso del horror que reúne a los personajes más queridos y temidos de las 12 temporadas anteriores en una misma trama. El tráiler es un desfile de iconos que ya desató la locura colectiva.

FX presentó el primer adelanto y es pura nostalgia oscura. En segundos aparecen Constance Langdon, Cordelia Goode, Madison Montgomery, Marie Laveau, Rubber Man, Twisty The Clown y Kai Anderson, confirmando que la temporada conectará Murder House, Asylum, Coven, Freak Show y Cult.

Ryan Murphy lo definió así: "quería hacer una temporada de grandes éxitos" . Según adelantó Vogue, el desafío es vincular a los mejores villanos en una misma historia y habrá un personaje clave, interpretado por Joey Pollari, encargado de unir todas las líneas temporales.

American Horror Story 13 tendrá 13 episodios de media hora y un final marcado para el 30 de octubre , justo en la previa de Halloween. En Latinoamérica llega el 24 de septiembre.

La estrategia de emisión será intensa: 3 episodios el día del estreno, otros 3 la semana siguiente y luego 2 episodios por semana hasta el final.

Regresan Jessica Lange, Sarah Paulson y Evan Peters

La gran novedad es el regreso de Jessica Lange como Constance Langdon y sus otros tres personajes icónicos, tras años alejada de la franquicia. Murphy contó que la convenció en una cena y ella solo pidió una condición: tener un número musical. Tras ella, Sarah Paulson y Evan Peters dijeron que sí al instante.

Paulson interpretará entre seis y siete papeles y Peters cinco, según confirmó la producción. Completan el reparto Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourey Sidibe, Leslie Grossman, Frances Conroy, John Carroll Lynch, Matt Fraser y las nuevas incorporaciones John Waters, Mena Suvari, Madelaine Petsch y Alex Consani.

Ariana Grande estuvo inicialmente fichada, pero abandonó el proyecto por conflictos con su gira Eternal Sunshine Tour.

Tráiler