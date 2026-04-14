Una clasificación histórica al Mundial 2026, su plan para no pasar vergüenza y un hincha viral: los que tenés que saber de RD Congo

Los africanos idearon un plan para ser de los equipos más competitivos del certamen.

El Mundial 2026 buscará ser la edición más ambiciosa de la historia del torneo más importante del fútbol . Será la primera en tener tres países organizando y contará, de manera inédita en este certamen, con 48 selecciones que batallarán por quedarse con el codiciado trofeo.

Como siempre, existen equipos que saben que tienen muy pocas posibilidades de acceder a la final del 19 de julio en New Jersey. Pero tampoco quieren pasar papelones, como es el caso de la República Democrática del Congo. Tras superar el repechaje y con un fanático muy particular en las tribunas, pondrán en marcha su sueño de ser la cenicienta de la competencia.

La Selección de RD Congo logró llegar al Mundial 2026 después de más de 50 años de ausencia, tras un recorrido que combinó Eliminatorias africanas y repechaje internacional. Su última participación había sido en 1974, cuando competía como Zaire.

En la fase africana integró un grupo exigente junto a selecciones como Senegal, Mauritania, Togo, Sudán y Sudán del Sur . El equipo terminó en el segundo lugar, por detrás de los senegaleses, lo que le impidió clasificar de forma directa, pero le pudieron seguir en carrera.

Durante ese tramo logró resultados clave que lo mantuvieron competitivo. Entre ellos, se destacan triunfos importantes como el 4-1 ante Sudán del Sur con doblete de Cédric Bakambu , además de partidos parejos ante rivales directos que le permitieron sostenerse en la zona alta del grupo.

Ese segundo puesto lo llevó a una instancia extra dentro del sistema africano, donde primero superó a Camerún y luego a Nigeria en una fase previa disputada en Marruecos. Así llegó al repechaje intercontinental.

El paso final fue el más determinante. En Guadalajara, enfrentó a Jamaica en un partido único y logró imponerse 1-0 en tiempo suplementario, con gol de Axel Tuanzebe, asegurando su clasificación al Mundial 2026.

De la mano de Sébastien Desabre, el equipo consiguió sostener un proceso en el que supo mantenerse competitivo y crecer partido a partido, consolidando una idea de juego que le permitió dejar atrás cinco décadas sin presencia en la Copa del Mundo.

RD Congo Simon Barber/Getty Images Congo fue el clasificado 47º de los 48 combinados nacionales que tendrá el Mundial 2026. Simon Barber/Getty Images

Las figuras que buscarán nacionalizar para la Copa del Mundo

La Selección de RD Congo ya tiene asegurada su presencia en el Mundial 2026, pero lejos de conformarse, la federación decidió avanzar con un plan concreto para elevar el nivel del plantel: nacionalizar a más de diez futbolistas que actualmente juegan en Europa y que tienen raíces congoleñas.

La base de este proyecto está en jugadores nacidos o formados principalmente en Francia e Inglaterra, que todavía no disputaron partidos oficiales con otras selecciones mayores. Esto abre una ventana reglamentaria que el país africano busca aprovechar para sumar talento con roce internacional.

La lista es amplia y apunta a distintas posiciones del campo. Entre los nombres aparecen futbolistas como Warren Bondo (Cremonese), Willy Kambwala (Villarreal), Arnaud Kalimuendo (Eintracht Frankfurt) y Ezechiel Banzuzi (RB Leipzig), todos con experiencia en ligas competitivas. A ellos se suman Samuel Mbangula (Werder Bremen), Jordy Makengo (Friburgo), Antoni Milambo (Brentford) y Dilane Bakwa (Nottingham Forest), que podrían aportar dinámica y variantes ofensivas.

También hay defensores y mediocampistas que forman parte del radar, como Marc Bola (Watford), Bradley Locko (Brest), Obed Nkambadio (Paris FC), Jean-Victor Makengo (Lorient), Alonzo Engwanda (Utrecht) y Anthony Musaba (Fenerbahçe). El objetivo es cubrir sectores donde el equipo todavía muestra diferencias frente a selecciones más consolidadas.

Este movimiento no parte desde cero. El plantel ya cuenta con referentes como Chancel Mbemba y Cédric Bakambu, futbolistas con experiencia internacional que sostuvieron la clasificación. La idea es complementar esa base con jugadores formados en el fútbol europeo para construir un equipo más competitivo de cara a un grupo exigente.

Embed - ¡¡#CONGO AL #MundialEnDSPORTS!! DEJÓ AFUERA a #JAMAICA | R.D. Congo 1–0 Jamaica | Resumen

Quién es Michel Kuka Mboladinga, el hincha viral de Congo

Más allá de lo deportivo, la clasificación de la Selección de RD Congo también tuvo un costado viral con la historia de Michel Kuka Mboladinga, uno de los hinchas más reconocidos del equipo.

Su figura se hizo popular por una forma muy particular de alentar: durante los partidos se mantiene inmóvil, como una estatua, mientras el resto de la hinchada canta y celebra. Lejos de ser un gesto aislado, esa postura tiene un significado concreto: es un homenaje a Patrice Lumumba, el primer primer ministro del país tras la independencia y una figura histórica en Congo.

La imagen de Lumumba con el brazo en alto, presente en su mausoleo en Kinshasa, es la que replica Mboladinga en cada presentación. Esa conexión entre fútbol e identidad nacional fue lo que terminó de impulsar su historia en redes sociales y medios internacionales.

Su objetivo ahora es estar en el Mundial 2026. Sin embargo, no pudo viajar al repechaje disputado en Guadalajara, donde Congo venció a Jamaica, porque no logró obtener la visa a tiempo. Incluso recibió ayuda internacional para intentar acelerar el trámite, pero no llegó a abordar el vuelo.

Con más margen de tiempo, su intención es poder viajar a Estados Unidos para el debut ante Portugal. Su historia terminó convirtiéndose en un símbolo del regreso de Congo a una Copa del Mundo, representando a miles de hinchas que esperaron décadas para volver a ver a su selección en ese escenario.

El fixture de Congo para el Mundial 2026

Los africanos consiguieron el cupo 47 de los 48 disponibles para el Mundial 2026 al vencer a Jamaica en Guadalajara. Esto les permitió ingresar al Grupo K, donde tendrán una dura batalla por conseguir un puesto en los 16vos de final. La Portugal de Cristiano Ronaldo, la Colombia de Luis Díaz y James Rodríguez y una gran sorpresa como la Uzbekistán de Abdukodir Khusanov.