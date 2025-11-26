El impactante momento en que un luchador de MMA muere tras desplomarse en pleno combate + Seguir en









Isaac Johnson murió tras desplomarse al final de su combate debut de Muay Thai en Chicago, un hecho que conmociona al mundo de las artes marciales.

Isaac Johnson colapsó al final de su pelea debut y no logró ser reanimado pese a la rápida intervención médica.

El luchador Isaac T. Johnson falleció luego de desplomarse en pleno combate durante su debut en un evento de Muay Thai celebrado en Chicago, donde colapsó en la última ronda y no logró ser reanimado pese a la inmediata intervención médica.

El hecho ocurrió el viernes 21 de noviembre en el Estadio Cicero de Chicago, durante la tercera y última ronda del Matador Fighter Challenge. Johnson, de 31 años, estaba realizando su primera presentación en la modalidad de boxeo tailandés cuando cayó al suelo repentinamente, lo que generó alarma inmediata entre árbitros y asistentes.

El equipo médico ingresó de inmediato al cuadrilátero y aplicó maniobras de reanimación y primeros auxilios. Posteriormente, Johnson fue trasladado de urgencia al Centro Médico de la Universidad de Loyola, donde su muerte se confirmó apenas pasada la medianoche del sábado 22, de acuerdo con el registro del médico forense del Condado de Cook.

Isaac T. Johnson El peleador de 31 años fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Loyola, donde se confirmó su fallecimiento. Infobae La conmoción del entorno y el testimonio del promotor El promotor del evento, Joe Goytia, confirmó lo ocurrido y expresó su profundo pesar ante el fallecimiento. En un mensaje divulgado tras la pelea, escribió: “Esta es una publicación que nunca esperaba hacer. La pasada noche uno de los luchadores de nuestro evento, Isaac Johnson, se desplomó al finalizar su pelea. Recibió atención médica por el equipo médico presente y fue trasladado al hospital. Me informaron a la 1:30 de la madrugada que él no logró sobrevivir. No tengo palabras para expresar cómo me siento. Todo lo que puedo decir es mostrar mis más profundas condolencias a su familia, amigos y compañeros. Conoceremos más sobre lo sucedido cuando se revele el informe médico”.

Goytia también aclaró que el peleador había cumplido con el examen físico obligatorio exigido por las autoridades antes de subir al ring.

Isaac-Johnson Las autoridades de Chicago investigan las causas del colapso y esperan los resultados de la autopsia. Instagram: @mymmanews Johnson, además de competidor de artes marciales mixtas, se desempeñaba como productor musical y DJ. Era padre de una nena, y su muerte generó una amplia muestra de apoyo hacia su familia y entorno cercano, que pidió privacidad en estas horas. Investigaciones para determinar la causa de muerte Tras lo ocurrido, las autoridades de Chicago abrieron múltiples investigaciones para esclarecer el origen del colapso. La policía de Cicero inició una pesquisa formal y fijó fecha para la autopsia, con el objetivo de determinar el motivo del deceso. El Departamento de Regulaciones Financieras y Profesionales de Illinois (IDFPR) anunció que realizará un análisis exhaustivo sobre el desarrollo del combate y las circunstancias que rodearon el fallecimiento, aunque tanto los organizadores como los entes oficiales prefieren esperar los resultados forenses antes de emitir conclusiones.

