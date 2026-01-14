SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
14 de enero 2026 - 13:56

Flea de Red Hot Chili Peppers presentó "Honora", su álbum debut como solista

Entre los colaboradores invitados se encuentran Nick Cave y el vocalista de Radiohead, Thom Yorke. Este último colaboró con Flea en el proyecto paralelo Atoms For Peace.

Flea debuta con su disco solista.

Flea debuta con su disco solista.

Flea, histórico bajista de los Red Hot Chili Peppers, anunció el lanzamiento su álbum debut como solista, "Honora", así como fechas de gira en Norteamérica, el Reino Unido y Europa.

El músico lanzó el primer sencillo de su próximo disco el mes pasado, "A Plea". Ahora, se ha confirmado que el proyecto completo de 10 canciones llegará el 27 de marzo a través de Nonesuch Records.

Informate más

Flea tocó la trompeta y el bajo en todo el LP, y estuvo acompañado por una "banda de élite de visionarios del jazz moderno" en una colección de composiciones originales, así como interpretaciones de canciones de George Clinton, Jimmy Webb y Frank Ocean.

Entre los colaboradores invitados se encuentran Nick Cave y el vocalista de Radiohead, Thom Yorke. Este último colaboró con Flea en el proyecto paralelo Atoms For Peace.

La canción "Traffic Lights", coescrita con Yorke y Josh Johnson ya está disponible:

Embed - Flea on Instagram: "It means mucho to me to birth another song, Traffic Lights, from my upcoming album Honora. I hope it can ease burdens, sway hips and bring people together. My compadre Thom Yorke sings on it, cutting, floating and lyricizing like the stone cold G he is. The song is, as of this very moment, in all the streaming places and the video is on my youtube channel. Power to the people. Deantoni Parks on drums, Jeff Parker on guitar, Mauro Refosco on percussion, Nathaniel Walcott on the keys, Josh Johnson on alto. Me on bass and trumpet. The video is by @nespy5euro Crank that shit."
View this post on Instagram

"Honora" toma su nombre de un querido miembro de la familia, con Flea componiendo, arreglando la música y proporcionando su voz.

También hay apariciones del productor del álbum y saxofonista Josh Johnson, el guitarrista Jeff Parker, la bajista Anna Butterss y el baterista Deantoni Parks.

En la banda también actúan Mauro Refosco (David Byrne, Atoms For Peace) y Nate Walcott (Bright Eyes), entre otros.

El álbum incluye seis canciones originales, incluida una coescrita por Flea, Johnson y Yorke, así como nuevas versiones de temas de George Clinton y Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean y Shea Taylor, y Ann Ronell.

Gira de Flea para presentar "Honora"

Flea presentará el disco en vivo en una gira íntima a finales de este año. La gira comenzará en Chicago el 7 de mayo, antes de continuar con otras fechas en Norteamérica en Toronto, Montreal, Nueva York, Washington D. C. y Los Ángeles.

Desde allí, Flea viajará a Europa para dar conciertos como cabeza de cartel en Berlín, Ámsterdam y París a finales de ese mes. Su único concierto programado en el Reino Unido hasta la fecha será en KOKO, Camden Town, Londres, el 26 de mayo.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias