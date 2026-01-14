Flea, histórico bajista de los Red Hot Chili Peppers, anunció el lanzamiento su álbum debut como solista, "Honora", así como fechas de gira en Norteamérica, el Reino Unido y Europa.
Flea de Red Hot Chili Peppers presentó "Honora", su álbum debut como solista
Entre los colaboradores invitados se encuentran Nick Cave y el vocalista de Radiohead, Thom Yorke. Este último colaboró con Flea en el proyecto paralelo Atoms For Peace.
El músico lanzó el primer sencillo de su próximo disco el mes pasado, "A Plea". Ahora, se ha confirmado que el proyecto completo de 10 canciones llegará el 27 de marzo a través de Nonesuch Records.
Flea tocó la trompeta y el bajo en todo el LP, y estuvo acompañado por una "banda de élite de visionarios del jazz moderno" en una colección de composiciones originales, así como interpretaciones de canciones de George Clinton, Jimmy Webb y Frank Ocean.
La canción "Traffic Lights", coescrita con Yorke y Josh Johnson ya está disponible:
"Honora" toma su nombre de un querido miembro de la familia, con Flea componiendo, arreglando la música y proporcionando su voz.
También hay apariciones del productor del álbum y saxofonista Josh Johnson, el guitarrista Jeff Parker, la bajista Anna Butterss y el baterista Deantoni Parks.
En la banda también actúan Mauro Refosco (David Byrne, Atoms For Peace) y Nate Walcott (Bright Eyes), entre otros.
El álbum incluye seis canciones originales, incluida una coescrita por Flea, Johnson y Yorke, así como nuevas versiones de temas de George Clinton y Eddie Hazel, Jimmy Webb, Frank Ocean y Shea Taylor, y Ann Ronell.
Gira de Flea para presentar "Honora"
Flea presentará el disco en vivo en una gira íntima a finales de este año. La gira comenzará en Chicago el 7 de mayo, antes de continuar con otras fechas en Norteamérica en Toronto, Montreal, Nueva York, Washington D. C. y Los Ángeles.
Desde allí, Flea viajará a Europa para dar conciertos como cabeza de cartel en Berlín, Ámsterdam y París a finales de ese mes. Su único concierto programado en el Reino Unido hasta la fecha será en KOKO, Camden Town, Londres, el 26 de mayo.
