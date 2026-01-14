Escándalo internacional. El Comité Olímpico Internacional descartó sanciones para Estados Unidos por intervenir en Venezuela y capturar a su presidente Nicolás Maduro.
El Comité Olímpico Internacional no sancionará a EEUU por la intervención en Venezuela
El COI descartó excluir a los deportistas estadounidenses de los Juegos Olímpicos de Invierno, en Milano-Cortina. Así, marca una gran diferencia con su sanción a Rusia.
El Comité se aferra a la Carta Olímpica, la cual no contempla sanciones por intervención política de un Gobierno en otro país. En este sentido, cualquier medida pasaría a estar en manos del Comité Ejecutivo.
"El COI no puede involucrarse directamente en asuntos políticos o conflictos entre países, ya que estos quedan fuera de nuestro ámbito de competencia", declaró el organismo rector frente a las diferentes confirmaciones.
En la continuidad, desde el COI marcan una diferencia: “Esto es competencia de la política. Nuestra función es garantizar que los deportistas puedan participar en los Juegos Olímpicos, independientemente de su procedencia”.
Cabe destacar así la diferencia en torno a Rusia y Bielorrusia, cuyos deportistas sólo podrán participar en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina bajo una bandera neutral y sin himno, siempre que sean admitidos por las federaciones mundiales pertinentes.
Los equipos rusos y bielorrusos, como el de hockey sobre hielo, quedan completamente excluidos, por pedido del Comité Olímpico Ucraniano de mantener las sanciones totales, alegando las continuas pérdidas y daños a las instalaciones de entrenamiento durante la guerra.
