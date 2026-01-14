La banda estadounidense Horsegirl llega a la Argentina: cómo y dónde conseguir las entradas + Seguir en









El trío formando por Nora Cheng, Penelope Lowenstein y Gigi Reece, llega por primera vez a la Argentina con un show el próximo 26 de mayo en Niceto Club.

La banda de Chicago llega por primera vez al país.

La banda estadounidense Horsegirl, trío de indie rock de Chicago integrado por Nora Cheng, Penelope Lowenstein y Gigi Reece, llega por primera vez a la Argentina con un show el próximo 26 de mayo en Niceto Club.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Formada en 2019, Horsegirl ha sido una de las propuestas más comentadas de la escena independiente global por su mezcla de guitarras claras, ritmos vivaces y sensibilidad melódica, que combina el espíritu del rock alternativo de los 90 con una frescura contemporánea.

Cómo y dónde conseguir las entradas para Horsegirl Las entradas estarán disponibles a partir del jueves 15 de enero a las 13h, través de Venti. Todos los medios de pago aceptados. Galicia Visa : 6 cuotas sin interés.

image Desde su primer álbum Versions of Modern Performance (2022), el trío se ganó la atención internacional con una combinación de energía juvenil, honestidad narrativa y estructuras que remiten a bandas como The Feelies y Young Marble Giants, pero con una voz propia definida. En febrero de 2025 publicaron su segundo disco, Phonetics On and On, producido por Cate Le Bon y editado por Matador Records. Se trata de un trabajo que encuentra a la banda explorando territorios sonoros más claros y minimalistas, con instrumentos como violines y sintetizadores sumados a su formación tradicional.

La gira internacional que acompaña a Phonetics On and On incluye presentaciones en Estados Unidos y Europa, con shows en festivales destacados como Primavera Sound. El debut de Horsegirl en Buenos Aires será una oportunidad única para ver en vivo a una de las bandas más estimulantes y originales del indie actual, con un repertorio que combina lo mejor de sus dos álbumes y una inconfundible química que hace latir cada tema.

Temas entradas

Música