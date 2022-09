Bombazo en el US Open: Tiafoe eliminó a Nadal en octavos

Tiafoe se cubrió la cara con las manos mientras se empapaba de las ovaciones del público en el repleto estadio Arthur Ashe tras doblegar a Nadal por quinta vez y lograr la mayor sorpresa del torneo.

"No sé ni qué decir ahora mismo, estoy más que feliz, casi estoy llorando", expresó Tiafoe en una entrevista en la pista.

"No puedo creerlo. Es sin duda uno de mis mejores partidos de todos los tiempos. Hoy he jugado un tenis increíble, pero realmente no sé qué ha pasado", continuó.

Aunque Tiafoe jugó efectivamente un tenis sublime, también se benefició de un inusual mal servicio y devoluciones por parte de Nadal. El español cometió nueve faltas dobles y sólo 33 golpes ganadores frente a los 48 de Tiafoe.

Con esta victoria, Tiafoe rompió la racha de 17 torneos consecutivos de Nadal en los que alcanzaba al menos los cuartos de final. El español había triunfado en los Abiertos de Australia y Francia este año con anterioridad a su retiro por una lesión abdominal antes de su semifinal en Wimbledon.

Tiafoe se enfrentará en cuartos de final al ruso Andrey Rublev.