Vandalizaron murales de Lionel Messi y Dibu Martínez con mensajes para Chiqui Tapia y la AFA









Murales de la Scaloneta amanecieron intervenidos con fuertes mensajes contra Claudio Tapia y la AFA, en medio del enojo por la eliminación de Morón del Reducido.

Hinchas de Morón vandalizaron murales de Messi y Dibu en protesta por la eliminación del Reducido. Redes

Los hinchas de Deportivo Morón vandalizaron murales de Lionel Messi y Dibu Martínez escribiendo frases contra Claudio “Chiqui” Tapia, luego de que el equipo quedara eliminado del Reducido. El malestar se intensificó tras un fin de semana lleno de polémicas arbitrales que dejaron al club en el centro de la tormenta.

Las imágenes de Messi levantando la Copa del Mundo y del Dibu Martínez aparecieron este martes intervenidas con frases como: "El mundial más caro de la historia", “Chiqui mafia, Toviggino delincuentes”, “Morón es un país que no olvida”, “El Mundial más caro de la historia, Morón y nada” y “Chiqui mafia, corrupto”. Las fotografías circularon rápidamente por redes sociales.

chiqui tapia murales Las imágenes aparecieron con frases contra Claudio “Chiqui” Tapia y la AFA. Redes La reacción expuso el cansancio de una parte de la hinchada, que consideró que esta era la única forma de manifestar su enojo luego de que la dirigencia redujera el peso de los fallos arbitrales bajo el argumento de que “son humanos y se pueden equivocar”.

El partido en Madryn, el punto de quiebre El detonante fue lo ocurrido el fin de semana en la cancha de Deportivo Madryn. Morón quedó eliminado por ventaja deportiva y sufrió una expulsión, pero el conflicto escaló tras el pitazo final. Jugadores y cuerpo técnico denunciaron agresiones de futbolistas rivales y efectivos policiales. Ninguno de los involucrados recibió sanciones, lo que profundizó la indignación de los simpatizantes.

Deportivo Madryn vs Deportivo Morón pic.twitter.com/m4ejzj5Vfb — (@thecasualultra) November 17, 2025 El trasfondo: silencio dirigencial y enojo acumulado Mientras muchos clubes optaron por no emitir comentarios, parte de la tribuna del Gallito sintió que quedó sin voz en un momento crítico. Por eso, eligieron expresarse con dureza y dejar su mensaje sobre símbolos de la Selección, que poco tienen que ver con el fútbol de ascenso pero que terminaron siendo blanco del malestar.

G6ETC0UXYAETXoU (1) El enojo se disparó tras las polémicas arbitrales y el escándalo en la cancha de Madryn. Redes Con el Gallito fuera de la competencia, el Reducido continúa su curso. La final será entre Deportivo Madryn y Estudiantes de Río Cuarto. El primer partido se disputará el sábado 22 de noviembre a las 21:15 en Río Cuarto, mientras que el domingo 30 de noviembre se definirá el segundo ascenso a la Primera División.