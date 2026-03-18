Venezuela venció a EEUU y es campeón mundial de béisbol: Delcy Rodríguez decretó día no laborable para festejar

La Vinotinto ganó 3-2 en Miami en una final vibrante y desató festejos masivos. El triunfo derivó en feriado nacional y reacciones políticas.

Venezuela derrotó a Estados Unidos por 3-2 en Miami, conquistó su primer Clásico Mundial de Béisbol y desató celebraciones multitudinarias dentro y fuera del país, en una final marcada por la tensión política entre ambos gobiernos y definida en la última entrada con una jugada decisiva.

El partido, disputado en el loanDepot Park, tuvo a Venezuela como dominador durante gran parte del desarrollo. Sin embargo, un jonrón de dos carreras de Bryce Harper igualó el marcador y llevó la definición hasta la novena entrada.

Allí apareció el momento clave: Eugenio Suárez conectó un doble que impulsó la carrera de Javier Sanoja, sellando el 3-2 definitivo y provocando el estallido de la hinchada venezolana , ampliamente mayoritaria en el estadio.

El equipo venezolano completó un torneo casi perfecto. Su única derrota fue ante República Dominicana en la fase de grupos, y luego encadenó triunfos decisivos: eliminó en cuartos de final al Japón de Shohei Ohtani, vigente campeón, y terminó con el invicto de Italia en semifinales.

"Venezuela" Porque le rompió bien el ojete por 3-2 a Estados Unidos y se consagró campeón del Mundial de Béisbol por primera vez en su historia. Se creían favoritos y lo único que hicieron hoy fue comer güevo venezolano, alta putita los Yankees. pic.twitter.com/YBaE7DxMRF

Hasta este torneo, Venezuela solo había alcanzado como mejor resultado el tercer puesto en 2009. La consagración marca un punto de inflexión en su historia dentro del béisbol internacional, deporte que ocupa un lugar central en la cultura del país.

“El país lo necesitaba”

Tras la final, el equipo expresó la dimensión emocional del logro. “No se suponía que íbamos a estar aquí, la gente no creía en nosotros, pero nosotros creímos en nosotros e hicimos el trabajo”, declaró Maikel García, elegido como el Jugador Más Valioso del torneo.

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Porque así se festejó en Caracas el momento en que Venezuela se consagró campeón del mundo ante Estados Unidos en el Clásico Mundial de Béisbol. Se volvieron completamente locos, qué pedazos de tipazos.

pic.twitter.com/Fc9kvon1SW — Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) March 18, 2026

“El país lo necesitaba... Es un proceso duro para la gente de Venezuela”, agregó. “Nosotros salimos a jugar todos los días por los 30 millones de venezolanos y por todos los venezolanos que están fuera del país”.

Feriado nacional y festejos en las calles

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, decretó un “día de júbilo nacional no laborable” para celebrar el título y convocó a la población a salir a las calles.

“He decidido decretar día de júbilo nacional, no laborable, el día de mañana, para que nuestra juventud salga a las calles, a las plazas, a los parques y a las canchas, a festejar”, anunció.

Embed ¡Venezuela triunfa unida! Por primera vez somos campeones del Clásico Mundial de Béisbol. Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos. Un logro que quedará para siempre en el corazón de nuestro país. ¡VIVA VENEZUELA! pic.twitter.com/yL1QuoM2nE — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

Miles de personas respondieron al llamado y se volcaron a plazas y avenidas en Caracas y otras ciudades, con caravanas, música y bailes que también se replicaron en Miami.

Rodríguez destacó el carácter colectivo del logro al afirmar: “Este triunfo es la victoria de la pasión, el talento y la unión que nos caracteriza como venezolanos”.

Embed He decidido decretar mañana como Día de Júbilo Nacional, no laborable, con excepción de los trabajadores de servicios esenciales, para que nuestra juventud salga a las plazas, a los parques y a las canchas a festejar.



¡Mañana todos al gran concierto Venezuela triunfa unida! — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 18, 2026

Impacto político y repercusiones internacionales

El triunfo trascendió lo deportivo por el contexto político, especialmente tras la reciente captura en enero del presidente Nicolás Maduro por fuerzas norteamericanas. En ese marco, la final sumó una carga simbólica adicional.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó en redes sociales con un mensaje irónico: “Statehood”, en alusión a la posibilidad de que Venezuela se convierta en un nuevo estado norteamericano. El comentario reiteró una línea que ya había insinuado días antes tras la semifinal.