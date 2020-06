Verón fue muy duro con la AFA

En medio de la crisis derivada de la pandemia de coronavirus, Verón también se refirió a la polémica que suscitó el defensor Marcos Rojo, que habría violado la cuarentena obligatoria en varias oportunidades desde marzo pasado.

"Sobre lo que pasó en la cuarentena con Marcos Rojo y los videos que surgieron, yo no soy niñero de nadie y cada uno sabe lo que hace, obviamente no me agradan estas cosas", afirmó.

Al tiempo que aclaró que lo ocurrido no tiene influencia sobre su posible continuidad luego del 30 de junio, cuando vence el préstamo acordado con Manchester United.

"Lo que pase con Marcos Rojo no depende de nosotros, depende del United y de la fuerza que él pueda hacer. Yo hablé con Marcos, lo quiero mucho porque además lo conozco desde chico. Me dijo que quiere seguir y quedarse acá, ojalá se pueda dar pero no depende del club", explicó en declaraciones a radio Provincia.

Sobre la AFA, Verón, que en la primera época de la gestión de Claudio Tapia estuvo a cargo de las Selecciones nacionales, afirmó que "nunca mira para adelante, no ve más allá de lo que está pasando".

"Es muy difícil proyectar, también a veces no está la intención", remarcó.

Y agregó: "Después de tanto tiempo de una gestión como la de Grondona, en donde Julio era el único que decidía, muñequear para un lado o para el otro, no ayuda. La mirada es muy corta".

En ese sentido, ejemplificó con las decisiones deportivas tomadas en virtud de la pandemia del coronavirus, respecto del descenso y la ampliación de la Primera División.

"Un campeonato con 28 equipos es imposible de vender al exterior. Tantos cambios en poco tiempo no le hacen bien al producto", sostuvo.

"Por ejemplo, ahora que sacaron los descensos, es una mentira que sea así, los jugadores quieren competir por algo", completó.

Acerca del mercado, por último, Verón reconoció que negocian con Boca la posibilidad que el delantero Mateo Retegui se quede en el "Pincha", mientras que no quiso apresurarse en las vueltas de José Sosa (está en Turquía) y el defensor José Basanta.

"Con Basanta hablé muchas veces por diferentes temas. El fútbol argentino es muy cruel, tenés que estar muy bien para volver. No hay nada definido, lo vamos a hablar cuando este acá. José Sosa es la gran novela turca de todos los mercados de pases. Vamos a esperar que termine su contrato en Turquía", cerró.